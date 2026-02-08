La regularización de migrantes anunciada a principios de año por el Gobierno ha sido recibida con explícita satisfacción por parte de una mayoría de empresas. En sectores como la construcción y el campo es vista como agua de mayo ante la creciente actividad que choca con la escasez de personal dispuesto a asumir las duras condiciones y parcos salarios que ofrecen. Mientras, los sindicatos confían en aflorar miles de empleos que ya existen hoy en día en el mercado laboral español, pero que lo hacen bajo las precarias condiciones de la economía sumergida.

¿Hay trabajo en España para los miles de migrantes que optarán a la regularización? No existen datos concretos para cuantificarlo, en coherencia con la propia irregularidad del fenómeno. "Es difícil cuantificar los efectos que va a tener esta regulación", reconocía esta semana la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.

No obstante, más allá de la dimensión, la respuesta que dan los distintos economistas, empresarios y sindicatos consultados a esta pregunta es, rotundamente, sí. En tanto que la gran mayoría de las personas que acaben postulando a una autorización laboral ya están, de alguna manera u otra, empleados, aunque no puedan cotizar por ello.

Ocupados según nacionalidad

"Es gente que ya está trabajando, ahora podrá hacerlo con derechos", afirma la secretaria de migraciones de CCOO, Sofía Castillo. "Ayudará a paliar los problemas de mano de obra transveral que tiene el sector primario, desde la recogida de aceituna, a la fresa o la ganadería extensiva. Y permitirá a miles de personas trabajar con sus derechos y obligaciones", afirma el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano.

"UGT pide que la regularización vaya acompañada de medidas extraordinarias para abordar la economía sumergida y perseguir a quienes emplean irregularmente. Tener autorización de residencia y trabajo es un paso importante, pero requiere de más acciones", ha alertado la central en un comunicado.

Y es que no todos las personas que soliciten el premiso de trabajo podrán automáticamente pasar a un empleo formal y las centrales ya anticipan que habrá empleadores que seguirán interesados en no dar de alta a dichas personas y así no tener que pagar Seguridad Social ni abordar las más mínimas obligaciones legales.

No compiten, complementan

Tanto la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, como la investigadora de Fedea especializada en migraciones Claudia Finotelli concuerdan y señalan que estos migrantes no representan una competencia para la mayoría de población autóctona, ya que las oportunidades laborales que encontrarán serán en sectores u oficios donde los nacidos en España no quieren trabajar.

Distribución territorial de los migrantes en España

El Consejo Económico y Social (CES) señalaba en su último informe sobre migraciones que la llegada de foráneos no solo no perjudicaba a los nativos, sino que incluso podía incentivar sus trayectorias profesionales. "Con carácter general, la evidencia disponible señala que, a medida que las personas migrantes se incorporan al mercado laboral, las nativas se desplazan hacia nuevas ocupaciones que, en muchos casos, requieren habilidades más cualificadas [...] y conforme mejoran sus habilidades, se generan ganancias de productividad a largo plazo para toda la economía", recoge el estudio del organismo y consensuado entre patronales y sindicatos.

Críticas al sistema migratorio

"Hace tiempo que lo venimos reivindicando. La regularización es la vía más eficiente porque es gente que ya está aquí y está integrada", afirma el presidente de la patronal de la construcción (CNC), Pedro Fernández Alen. "Las empresas de la construcción necesitan muchas veces gente de hoy para la semana que viene y los procesos de contratación en origen están muy alambicados, no funcionan", afirma el patrono de los constructores.

Distribución de los migrantes ocupados, por sectores

Coincide que los sectores que con mayor ahínco manifiestan la falta de candidatos son los que peores remuneraciones ofrecen. La hostelería, por ejemplo, es la actividad que peor paga de todas, según los últimos datos de la encuesta de costes laborales del INE. La construcción paga un 7% por debajo de la media y en el campo el salario más frecuente es el salario mínimo.

"Necesitamos mecanismos de contratación en origen más ágiles, pero cada ser humano trata de mejorar su vida y no podemos controlar quien acaba viniendo o no. Hemos de ser capaces de que, una vez estén ya aquí, que puedan trabajar con sus derechos y obligaciones", afirman desde la organización agraria.

Formación

"Pimec considera urgente la inclusión social de este colectivo y pone el foco en la importancia de esta medida en un contexto en que las empresas de todos los sectores tienen dificultades crecientes para encontrar personal y cubrir vacantes", afirman desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas.

Noticias relacionadas

No obstante, también reclama a la Administración que no se limite solo a emitir autorizaciones de trabajo, sino que imparta formación entre los beneficiarios para mejorar su empleabilidad. "Reclamamos políticas de inclusión e integración laboral que acompañen este proceso, puesto que, en caso contrario, una vez regularizadas estas personas podrán encontrar un primer trabajo, pero, sin una capacitación suficiente, después se pueden encontrar al paro", afirman desde Pimec.