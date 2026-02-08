Manuel Álvarez, experto en economía, analiza el sistema de pensiones español: "Ofrece una estructura robusta y adaptable que combina fortalezas del Estado, ahorro colectivo e iniciativa individual"

Conforme pasan los años, las pensiones se vuelven un tema cada vez más importante para los españoles. Aun así, no todos saben cómo funciona realmente el sistema de las pensiones en nuestro país. Muchos expertos suelen dedicar estudios para describir su funcionamiento y aclarar algunas dudas.

Según señala Manuel Álvarez en su libro 'Pensiones: La promesa rota', el modelo más usado en España (y en muchos países europeos) es el sistema de pensiones multipilar. Dicho sistema se fundamenta en varios pilares o fuentes de ingresos para los jubilados.

Los pilares para la seguridad de las pensiones en la tercera edad

En este caso, los sistemas de pensiones combinan pensiones estatales procedentes de planes colectivos de empleo y ahorro personal. El objetivo sería crear una estructura equilibrada que pueda adaptarse a las necesidades de la población:

Primer pilar : El principal apoyo para el sistema serían las pensiones contributivas y no contributivas . Este pilar es obligatorio y de gestión pública, ya se financia mediante las contribuciones sociales e impuestos . Su finalidad sería redistribuir la renta y reducir todos los riesgos posibles

: El principal apoyo para el sistema serían las . Este pilar es obligatorio y de gestión pública, ya se financia mediante las . Su finalidad sería redistribuir la renta y reducir todos los riesgos posibles Segundo pilar : El siguiente soporte del sistema se corresponde con los planes de pensiones de empleo , mutualismo de previsión social y seguros colectivos . En este caso, la negociación colectiva es esencial, para poder financiarse a través de contribuciones conjuntas de empresas e individuos . El objetivo sería obtener ahorro, diversificar riesgos y disminuir los costes

: El siguiente soporte del sistema se corresponde con los , y . En este caso, la negociación colectiva es esencial, para poder financiarse a través de . El objetivo sería obtener ahorro, diversificar riesgos y disminuir los costes Tercer pilar: El último de los pilares del sistema se fundamenta en los planes de pensiones y de ahorro personales. Al ser de carácter voluntario, esta sección depende de las aportaciones personales de los usuarios. De forma similar que en el caso anterior, su propósito es conseguir ahorro, así como distribuir los riesgos asegurados

Noticias relacionadas

En todo caso, las ventajas que presenta el sistema multipilar son el impulso del crecimiento económico, así como una gran versatilidad frente a diferentes situaciones económicas. Con ello, la intención principal del sistema de pensiones será favorecer la transparencia y gestión eficiente de los recursos económicos, para establecer un reparto justo de las pensiones entre los ciudadanos.