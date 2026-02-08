Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco"

Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), pasó buena parte de su vida cultivando olivos y cereales, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, hace algunos años decidió dar un giro radical a su explotación y apostar por un cultivo poco convencional.

Entre 2010 y 2016, su capital casi se ha triplicado. En tan solo seis años, Chacón pasó de ganar alrededor de 40.000 euros al año con olivos y cereales a embolsarse 650.000 euros gracias al pistacho: "No hay producto en el campo que se iguale a él. Ni en inversión, ni en producción ni en rentabilidad (...) Creímos en el futuro del pistacho y apostamos por él".

En el programa 'Equipo de investigación' explicó que su finca cuenta con 160 hectáreas plantadas, aunque cada año sigue ampliando terrenos: "Con lo que gano, lo vuelvo a invertir en tierras para pistachos".

Lo sorprendente es que todo comenzó con un crédito bancario de apenas 6.000 euros. Chacón afirmó que en pocos años podría alcanzar ingresos de hasta dos millones de euros, gracias al creciente consumo de frutos secos en España y el mundo:: "Si esta explotación sigue al ritmo que la llevamos se puede ir al millón o dos millones de euros, tranquilamente".

A pesar de los beneficios, el agricultor reconoce que este negocio exige paciencia y capital inicial: "Se puede vivir del pistacho, incluso como un marqués, pero al principio hay que poner mucho dinero. Hay cuatro o cinco años hasta que coge rentabilidad y si lo aguantas, te puedes hacer millonario".

Su historia sirve de inspiración para otros agricultores que buscan alternativas más rentables y resistentes que los cultivos tradicionales.