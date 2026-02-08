Servicios mínimos de la huelga de Renfe para el 9, 10 y 11 de febrero en Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha fijado los servicios mínimos que regirán durante la huelga en Renfe que tendrá lugar el 9, 10 y 11 de febrero. La administración catalana ha establecido una frecuencia garantizada durante los tres días de paros previstos y, legalmente, los huelguistas deben respetarlos.

Según las directrices publicadas este jueves por el Departament de Treball, de obligado cumplimiento para los trabajadores que pretendan secundar los paros, el servicio diferenciará esos días entre horas punta y horas de menor frecuencia.

A primera hora de la mañana -de 06 horas a 09.30 horas- y por la tarde -de 17 horas a 20.30 horas-, coincidiendo con la ida y vuelta del trabajo o los estudios de miles de catalanes, deberán operar el 66% de los trenes previstos para un día ordinario. Durante el resto del día, operarán el 33% de los trenes.

"En todos los casos se tiene que mantener el servicio indispensable para poder ofrecer la infraestructura imprescindible para el funcionamiento de los servicios mínimos señalados. Estos servicios mínimos son los que se han establecido en los últimos años y que han ponderado adecuadamente los servicios esenciales a la ciudadanía y el ejercicio del derecho fundamental de huelga", dicta la resolución de Treball.

Los principales sindicatos con representación entre los trabajadores de Renfe han convocado estos tres días de huelga en protesta por las condiciones de seguridad de la infraestructura. Desde Semaf, hasta CCOO, pasando por UGT, CGT o el Sindicato Ferroviario. En los recientes accidentes ferroviarios, en Gelida y Adamuz, han fallecido tres maquinistas y los protestantes reclaman mayor inversión para garantizar la seguridad de las plantillas.

A la huelga está convocada toda la plantilla de Renfe, desde los maquinistas hasta los operarios de las estaciones u otros integrantes del servicio. La protesta tendrá alcance en toda España, si bien en Catalunya la autoridad laboral es la Generalitat y, en consecuencia, es quien fija los servicios mínimos. Para el resto de España, será el Ministerio de Transportes quien fije la frecuencia garantizada. Por el momento estos no están aún publicados.