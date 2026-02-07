El riesgo de una jubilación precaria
Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
Un informe de XTB e Invesco alerta de que los trabajadores de entre 30 y 50 años se enfrentan a un "agujero silencioso" en su retiro, con una caída de la tasa de reemplazo del 80% actual a apenas un 55% en el futuro
Los expertos señalan que esta generación "sostendrá el sistema pero no vivirá de él"
La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España se encuentra en una encrucijada histórica. Un reciente análisis de la firma de inversión XTB, en colaboración con Invesco, ha puesto nombre a un fenómeno preocupante: la Generación NEM (Not Enough Money, en español "sin suficiente dinero"). Se trata de millones de ciudadanos que, pese a cotizar durante décadas, podrían ver reducido su poder adquisitivo de forma drástica al jubilarse.
Según la III Encuesta Paneuropea de Pensiones, el 51% de los españoles llega a la edad de retiro sin ahorros significativos. Esta falta de previsión, sumada a las sucesivas reformas del sistema que amplían el periodo de cómputo y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), dibuja un escenario donde la pensión pública ya no bastará para cubrir las necesidades básicas.
Las cuatro causas de la "tormenta perfecta"
El estudio identifica cuatro pilares que están erosionando la hucha de los futuros pensionistas: la demografía (envejecimiento), las reformas del sistema, la precariedad del mercado laboral y el aumento imparable del coste de la vida.
Mientras que hoy la pensión media en España supone cerca del 80% del último salario (una de las más generosas de la OCDE), las proyecciones para los jóvenes actuales sitúan esta cifra entre el 55% y el 60%.
Del ahorro opcional a la necesidad estructural
Para especialistas como Javier Urones, de XTB, el ahorro privado ha dejado de ser una opción recomendable para convertirse en una "necesidad estructural". Organismos como la AIReF ya advierten de que el gasto en pensiones alcanzará el 16,1% del PIB en 2050, lo que obligará al Gobierno a aplicar ajustes adicionales que podrían penalizar las prestaciones más altas.
La solución propuesta por los expertos pasa por la planificación temprana y el uso de vehículos de inversión eficientes y de bajo coste, como los ETFs (fondos cotizados). La meta es construir un complemento que evite la dependencia económica familiar o la prolongación forzada de la vida laboral, garantizando una vejez con dignidad financiera.
