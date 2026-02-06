Actividades abiertas a toda la ciudad
Los tractores toman el centro de Barcelona: "Teníamos que estar aquí, el consumidor debe saber qué come"
La llegada de los vehículos, que han anunciado que van a acampar hasta el sábado, obliga a cortar un tramo central de la Gran Via, con los consiguientes problemas de tráfico en toda la zona
Tractores en Barcelona, hoy en directo: última hora de las protestas, afectaciones al tráfico y cortes de carreteras en Catalunya
Dos jóvenes con la carpeta de la Universitat de Barcelona bajo el brazo. Un jubilado con bolsas del supermercado. Una mujer de mediana edad con un bonito abrigo beige. La entrada en la céntrica Gran Via de Barcelona de en torno a un centenar de tractores de gran cilindrada ha pillado por sorpresa a los barceloneses, que, tras el primer susto provocado por los bocinazos, han mirado con simpatía la movilización. "Ya va siendo hora de que se sepa todo el trabajo que hace esta gente, que el Gobierno los escuche", proclama entre aplausos la señora del abrigo.
El sindicato Gremi de la Pagesia, organización nacida bajo el ala de Revolta Pagesa, ha convocado para este viernes, y previsiblemente también durante buena parte del sábado, a sus bases, que desde primera hora de la mañana han conducido sus tractores desde el Empordà, el Bages y Osona, el Alt Penedès y el Baix Llobregat. Los han aparcado frente a la sede de la Conselleria d'Agricultura, "aunque hoy el conseller no está aquí", indica Joan, un payés llegado de Fontanilles (Baix Empordà), que se ha adelantado al grueso de los manifestantes para empezar a preparar la logística: colgar pancartas, preparar el espacio donde se cocerá una gran paella popular. "Era necesario venir a Barcelona. Primero, para demostrar que las reivindicaciones que trajimos hace dos años siguen vivas. Y, segundo, para pedir el apoyo que el mundo urbano a los alimentos de proximidad, a nuestras producciones", cuenta Joan.
Las reclamaciones del sector agrario han cambiado poco desde la gran tractorada del 6 de febrero de 2024, consideran los agricultores. Bueno, sí, ahora a los problemas de relevo generacional, la sobrecarga administrativa que soportan, a las ayudas insuficientes para combatir plagas cinegéticas y a una Política Agraria Común (PAC) que no les convence, se suma el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur. "Al menos hemos solucionado ya lo de la sequía", bromean cuatro jóvenes venidos de Manresa.
