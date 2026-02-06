En Directo
Tractores en Barcelona, hoy en directo: última hora de las protestas, afectaciones al tráfico y cortes de carreteras en Catalunya
Revolta Pagesa convoca este viernes una concentración de tractores frente a la conselleria de Agricultura, en Barcelona, en el segundo aniversario de las grandes movilizaciones del sector en Catalunya. Se prevén importantes alteraciones circulatorias en las distintas vías de acceso a la ciudad.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo sobre la tractorada en Barcelona y las afectaciones al tráfico.
La protesta causa problemas en carreteras como la AP-7, la C-17 o la C-16
El desplazamiento de los tractores hacia Barcelona está provocando algunos problemas en vías como la AP-7, la C-17 o la C-16, en un momento en el que la movilidad es especialmente complicada debido a los problemas en la red ferroviaria de Rodalies.
Los integrantes de la tractorada han salido de varias comarcas para confluir en Barcelona
Los integrantes de la tractorada han salido de varias comarcas, como el Bages, el Berguedà y Osona, y también partirán desde Girona, Tarragona, las Terres de l’Ebre y algunos puntos del área metropolitana, como Molins de Rei y Granollers.
Revolta Pagesa protesta por el acuerdo entre la UE y el Mercosur
Uno de los portavoces de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha asegurado que, como en otras movilizaciones, pretenden poner sobre la mesa quejas recurrentes del sector en los últimos años, como el exceso de burocracia que se impone a los agricultores, y continuar su protesta contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur, remitido por el Parlamento Europeo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La tractorada confluirá alrededor de las 12:00 horas frente al Departamento de Agricultura de la Generalitat
Los agricultores, que han partido desde diversos puntos de Catalunya, confluirán alrededor de las 12:00 horas frente al Departamento de Agricultura de la Generalitat, situado en la Gran Vía de las Cortes Catalanas.
