Si uno de los titulares de una cuenta conjunta fallece el otro no podrá acceder al dinero sin permiso de los herederos

Suele ser una práctica común en nuestro país abrir una cuenta conjunta en las que compartir ingresos con tu pareja, cónyuge o familiar. Sin embargo, algo que no muchos sabrán es que cuando uno de los titulares de la cuenta fallece, los fondos quedan paralizados. De esta forma, el otro titular no puede retirar dinero a menos que cuente con la autorización de los herederos.

Según confirma el Banco de España, cuando el titular de una cuenta conjunta muere, el resto de titulares no podrán disponer del dinero. La única alternativa para operar en este tipo de cuenta sería contar con el permiso de todos los herederos del titular fallecido.

Una alternativa a la cuenta conjunta: la cuenta indistinta

Ahora bien, es importante recalcar que aquí encontramos una excepción, donde los bancos nos señalan la existencia de otra modalidad de cuenta: la cuenta indistinta. Por ello, en el caso de esta última, también puede contar con varios titulares, pero las cuestiones en cuenta al fallecimiento de un titular cambian.

Básicamente, en esta cuenta indistinta los titulares podrán seguir accediendo a los fondos, a pesar de que fallezca uno de ellos. El hecho que explica estas diferencias es que, en el caso de la cuenta conjunta, cada movimiento de fondos debe disponer del consentimiento del otro. Pero en la indistinta sí que puede existir un mayor riesgo de mal uso del dinero por parte de uno de los titulares.

A nivel general, los expertos siempre recomiendan tener a tu banco informado del fallecimiento de un titular de cuenta, sobre todo para ahorrarnos problemas legales en el futuro. De esta forma, el usuario podrá tener un mayor control de sus ahorros, frente a prácticas fraudulentas del resto de titulares, u otros posibles problemas.

Qué hacer antes de abrir una cuenta bancaria

Entidades bancarias como BBVA nos dan algunos consejos que podemos tener en cuenta a la hora de abrir una cuenta bancaria por primera vez. En este sentido, al principio debemos tener claro cuál es el tipo de cuenta que queremos abrir, en función de nuestras necesidades o situación concreta:

Cuenta corriente : Esta es la cuenta más común , ya que nos permite realizar algunas operaciones como domiciliación de una nómina o recibos, asociar tarjetas, así como realizar transferencias, ingresos e íntegros.

: Esta es la , ya que nos permite realizar algunas operaciones como domiciliación de una nómina o recibos, asociar tarjetas, así como realizar transferencias, ingresos e íntegros. Cuenta joven : Es muy similar a la cuenta corriente , pero está dirigida a un púbico de una determinada edad . Este tipo de cuentas suelen incluir promociones y condiciones especiales para fomentar el ahorro de los más jóvenes.

: Es muy , pero está dirigida a un . Este tipo de cuentas suelen incluir para fomentar el ahorro de los más jóvenes. Cuenta remunerada: Esta cuenta nos ofrece una pequeña rentabilidad por los ahorros depositados en ella. Funciona de forma similar al depósito bancario, pero con la posibilidad de retirar el dinero ahorrado en cualquier momento, sin tener que pagar una penalización o comisiones. Sin embargo, en esta cuenta no se pueden domiciliar recibos o nóminas, ni tampoco asociar tarjetas para realizar pagos.

Con todo ello en mente, el siguiente paso será averiguar cuánto nos supondrá el coste y las condiciones de mantenimiento de la cuenta bancaria. Esto es muy importante, ya que nos ahorraría 'sustos' a la hora de cobrar las tasas de gestión del banco.

Noticias relacionadas

Por último, podemos centrarnos en otros elementos menores, como son los servicios asociados a la cuenta; la habilitación de la banca online para tu cuenta; o informarse sobre la calidad del producto que estás contratando, ya sea mediante opiniones de expertos, usuarios de cuentas o antiguos clientes.