Revalorización tras el órdago político
Tabla definitiva de las pensiones en 2026 tras el decreto del Gobierno: mínimas, máximas y no contributivas
El nuevo Real Decreto-ley aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado define las cuantías finales de las pensiones en España para este año con subidas alineadas con la inflación y mejoras adicionales para las prestaciones más bajas
Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
El Gobierno ha blindado la subida de las pensiones de 2026 tras la caída del gran decreto ómnibus en el Congreso, presentando un texto específico de revalorización que ya recoge el BOE y que mantiene los incrementos ya aplicados desde enero.
Esta norma garantiza que las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas sigan creciendo este año conforme al coste de la vida y a los compromisos políticos adquiridos.
La medida, fruto de intensas negociaciones tras el rechazo parlamentario del paquete combinado, asegura que más de 10 millones de pensiones incorporen de forma automática los ajustes económicos necesarios para 2026, evitando así que los pensionistas pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
Revalorización general
La mayoría de las pensiones contributivas y de clases pasivas suben un 2,7%, en línea con la inflación interanual registrada recientemente. Este porcentaje se aplica a las cuantías que se pagan mensualmente y ya se ha hecho efectivo desde enero.
- Pensión media contributiva: alrededor de 1.363 euros al mes, con un incremento que sitúa la cuantía en niveles superiores en torno al 4,5% respecto a 2025.
Aumentos diferenciales en las pensiones mínimas
Las pensiones mínimas contributivas suben más que la media. Estos aumentos dependen de la situación personal y familiar del pensionista:
- Para personas jubiladas sin cónyuge a cargo, se mantienen topes de ingresos para poder recibir la pensión mínima.
- Para pensionistas con cónyuge a cargo o prestaciones de viudedad con cargas familiares, el incremento alcanza el 11,4%.
Más de un 11% en las no contributivas
Las pensiones no contributivas, dirigidas a personas con insuficiente historial de cotización o recursos económicos reducidos, experimentan también una subida significativa del 11,4%, como ya adelantó EL PERIÓDICO.
- En 2026, su cuantía anual se sitúa en 8.803,20 euros (629 euros al mes en 14 pagas).
Pensión máxima y otras cifras clave
- La pensión máxima queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales, una cifra ligeramente superior a la general por el efecto de los recargos de cotización en salarios altos.
Tabla orientativa 2026
(Valores orientativos según cálculos del BOE y fuentes oficiales)
Otras medidas del decreto
Además de las pensiones, el decreto también modifica aspectos del sistema de cotizaciones:
- Se eleva la base máxima de cotización a 5.101,20 euros mensuales, un 3,9% más que en 2025.
- El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube a 0,9 puntos porcentuales, reforzando la recaudación del sistema de Seguridad Social.
- Se ajustan cuotas de solidaridad sobre salarios altos para apuntalar la financiación del sistema.
Qué significa este ajuste
Esta revalorización busca evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación y ofrecer mayor protección a los más vulnerables, especialmente a quienes perciben las pensiones más bajas.
La medida también se interpreta como una respuesta política tras el debate parlamentario sobre el rechazo inicial del decreto ómnibus, obligando al Ejecutivo a articular rápidamente una norma específica para garantizar estas subidas.
En conjunto, las cifras reflejan un compromiso con la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, equilibrando el ajuste con la protección social en un contexto económico todavía tensionado por el aumento de precios.
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Marchémonos de la Liga
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
- Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Audiencias TV ayer: Joaquín llega líder a Japón, 'The Floor' sube y 'El tiempo justo' consigue máximo histórico