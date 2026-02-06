Tabla definitiva de las pensiones en 2026 tras el decreto del Gobierno: mínimas, máximas y no contributivas

El Gobierno ha blindado la subida de las pensiones de 2026 tras la caída del gran decreto ómnibus en el Congreso, presentando un texto específico de revalorización que ya recoge el BOE y que mantiene los incrementos ya aplicados desde enero.

Esta norma garantiza que las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas sigan creciendo este año conforme al coste de la vida y a los compromisos políticos adquiridos.

La medida, fruto de intensas negociaciones tras el rechazo parlamentario del paquete combinado, asegura que más de 10 millones de pensiones incorporen de forma automática los ajustes económicos necesarios para 2026, evitando así que los pensionistas pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Revalorización general

La mayoría de las pensiones contributivas y de clases pasivas suben un 2,7%, en línea con la inflación interanual registrada recientemente. Este porcentaje se aplica a las cuantías que se pagan mensualmente y ya se ha hecho efectivo desde enero.

Pensión media contributiva: alrededor de 1.363 euros al mes, con un incremento que sitúa la cuantía en niveles superiores en torno al 4,5% respecto a 2025.

Aumentos diferenciales en las pensiones mínimas

Las pensiones mínimas contributivas suben más que la media. Estos aumentos dependen de la situación personal y familiar del pensionista:

Para personas jubiladas sin cónyuge a cargo, se mantienen topes de ingresos para poder recibir la pensión mínima.

se mantienen topes de ingresos para poder recibir la pensión mínima. Para pensionistas con cónyuge a cargo o prestaciones de viudedad con cargas familiares, el incremento alcanza el 11,4%.

Más de un 11% en las no contributivas

Las pensiones no contributivas, dirigidas a personas con insuficiente historial de cotización o recursos económicos reducidos, experimentan también una subida significativa del 11,4%, como ya adelantó EL PERIÓDICO.

En 2026, su cuantía anual se sitúa en 8.803,20 euros (629 euros al mes en 14 pagas).

Pensión máxima y otras cifras clave

La pensión máxima queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales, una cifra ligeramente superior a la general por el efecto de los recargos de cotización en salarios altos.

Tabla orientativa 2026

Tipo de pensión Cuantía 2026 Subida aplicada Pensión media contributiva unos 1.363 euros/mes +2,7% Pensión máxima 3.359,60 euros/mes

47.034,40 euros/año +2,7% Pensiones mínimas con cónyuge a cargo Según modalidad +11,4% Pensión no contributiva 8.803,20 euros/año

629 euros/mes (14 pagas) +11,4%

(Valores orientativos según cálculos del BOE y fuentes oficiales)

Otras medidas del decreto

Además de las pensiones, el decreto también modifica aspectos del sistema de cotizaciones:

Se eleva la base máxima de cotización a 5.101,20 euros mensuales , un 3,9% más que en 2025.

, un 3,9% más que en 2025. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube a 0,9 puntos porcentuales , reforzando la recaudación del sistema de Seguridad Social.

sube a , reforzando la recaudación del sistema de Seguridad Social. Se ajustan cuotas de solidaridad sobre salarios altos para apuntalar la financiación del sistema.

Qué significa este ajuste

Esta revalorización busca evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación y ofrecer mayor protección a los más vulnerables, especialmente a quienes perciben las pensiones más bajas.

La medida también se interpreta como una respuesta política tras el debate parlamentario sobre el rechazo inicial del decreto ómnibus, obligando al Ejecutivo a articular rápidamente una norma específica para garantizar estas subidas.

En conjunto, las cifras reflejan un compromiso con la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, equilibrando el ajuste con la protección social en un contexto económico todavía tensionado por el aumento de precios.