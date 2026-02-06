Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractores BarcelonaSantiago SeguraBaliza V16Elecciones AragónUCOEstatinasBaja laboralPasapalabraMedicinaRodaliesCristina Pérez GalcencoAudiencia tv
instagramlinkedin

Metales preciosos

Cambio repentino en la Real Casa de la Moneda: a la venta de nuevo estos artículos de colección

El valor del oro y la plata caen tras haber alcanzado máximos históricos durante el mes de enero

El cambio en la Fed tumba a la plata, el oro y el Bitcoin: borra 600.000 millones en su peor desplome desde 2008

El Ibex 35 se contagia de los fuertes retrocesos en los metales preciosos y se suma a las caídas generalizadas en Europa

Colección de Monedas 50 aniversario Rey Felipe VI. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda

Colección de Monedas 50 aniversario Rey Felipe VI. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda / REAL CASA DE LA MONEDA / Europa Press

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio de algunos metales preciosos alcanzó máximos históricos durante las primeras semanas de 2026El oro marcó la madrugada del lunes, 26 de enero, un nuevo récord al superar por primera vez los 5.000 dólares por onza, que equivalen a 4.192 euros. La plata, por su parte, no se quedó atrás y llegó a alcanzar los 101 euros por onza.

Sin embargo, el pasado viernes, el precio de ambos metales cayó significativamente. Actualmente, y según datos de Bloomberg, el oro se sitúa en los 4.658 dólares por onza, que equivalen a 3.929 euros, mientras que la plata, que registrado un mayor descenso, tiene un valor actual de 65 euros.

Problemas para la Real Casa de la Moneda

Con la subida en el precio de la plata a finales del mes de enero, la Real Casa de la Moneda, que pertenece a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), se vio obligada a suspender temporalmente la venta de las monedas conmemorativas elaboradas con este metal.

Tomaron esta decisión las ventas cuando la plata alcanzó los 80 euros por onza, y anunciaron que la venta se reanudaría cuando el precio estuviese actualizado, competencia que corresponde al Ministerio de Hacienda.

Ahora que el precio de la plata ha descendido, la Real Casa de la Moneda ha vuelto a comercializar las monedas que habían retirado de su catálogo. Actualmente, ofrecen más de 20 piezas de colección con precios que van desde los 72 hasta los 79 euros.

Importantes pérdidas

El coleccionista Adolfo Ruiz Calleja explicó en su blog especializado en monedas de colección la situación que atravesaron los artículos de plata durante el primer mes de 2026 y las pérdidas que podría haber sufrido la FNMT si hubiese seguido vendiendo monedas de este material cuando subió significativamente su valor.

Comentó que “si la onza de plata cotiza a 80 euros/onza -aunque con los datos de finales de enero llegó a superar los 100 euros- el valor intrínseco de una moneda tamaño 8 reales es de 64,24 euros. A este valor, habría que añadir los 10 euros del valor facial y el coste de adquirir los cospeles, pagar seguros y fabricar las monedas”, comenzaba diciendo.

Añadió que “fácilmente el coste unitario por moneda para la fnmt ronde los 78 euros. Con la volatilidad de la plata parece razonable que se guarden un 20% de margen en esos costes (a nadie le extrañaría que el precio de la plata suba un 20% durante los próximos meses) y, supongo yo, algo esperarán ganar”.

Noticias relacionadas

Monedas de oro

En cuanto a las monedas de oro, no han sufrido ninguna modificación y la FNMT continúa ofreciendo una amplia selección en su página web. Entre ellas, destaca la moneda conmemorativa por el 150 aniversario de la última acuñación de monedas de oro españolas en escudos, que se puede adquirir por 2.330 euros, cifra que asciende a 8.500 euros si se desea la colección completa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  2. Marchémonos de la Liga
  3. Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
  4. El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
  5. Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
  6. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  7. David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
  8. Audiencias TV ayer: Joaquín llega líder a Japón, 'The Floor' sube y 'El tiempo justo' consigue máximo histórico

DIRECTO | Los agricultores llegan a Barcelona con la intención de acampar esta noche

DIRECTO | Los agricultores llegan a Barcelona con la intención de acampar esta noche

La Comisión Europea dictamina que el diseño "adictivo" de TikTok puede perjudicar la salud mental de los usuarios

La Comisión Europea dictamina que el diseño "adictivo" de TikTok puede perjudicar la salud mental de los usuarios

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado por la borrasca Leonardo

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado por la borrasca Leonardo

Doble expulsión, amenazas de abandono y el regreso más temido en 'GH Dúo': así fue la quinta gala del reality

Doble expulsión, amenazas de abandono y el regreso más temido en 'GH Dúo': así fue la quinta gala del reality

La OCU alerta y denuncia: la venta online de determinados 'peelings' y productos cosméticos son un riesgo para la salud

La OCU alerta y denuncia: la venta online de determinados 'peelings' y productos cosméticos son un riesgo para la salud

Las ventas de coches de segunda mano caen un 8,8% en enero

Las ventas de coches de segunda mano caen un 8,8% en enero

Reservó una casa por 4.000 € al mes, pero la inmobiliaria se echó atrás para alquilarla todavía más cara

Reservó una casa por 4.000 € al mes, pero la inmobiliaria se echó atrás para alquilarla todavía más cara

El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas tardará al menos tres años en testarse en ratones: "No hay fecha para los ensayos clínicos"

El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas tardará al menos tres años en testarse en ratones: "No hay fecha para los ensayos clínicos"