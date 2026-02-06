Cambio repentino en la Real Casa de la Moneda: a la venta de nuevo estos artículos de colección

El precio de algunos metales preciosos alcanzó máximos históricos durante las primeras semanas de 2026. El oro marcó la madrugada del lunes, 26 de enero, un nuevo récord al superar por primera vez los 5.000 dólares por onza, que equivalen a 4.192 euros. La plata, por su parte, no se quedó atrás y llegó a alcanzar los 101 euros por onza.

Sin embargo, el pasado viernes, el precio de ambos metales cayó significativamente. Actualmente, y según datos de Bloomberg, el oro se sitúa en los 4.658 dólares por onza, que equivalen a 3.929 euros, mientras que la plata, que registrado un mayor descenso, tiene un valor actual de 65 euros.

Problemas para la Real Casa de la Moneda

Con la subida en el precio de la plata a finales del mes de enero, la Real Casa de la Moneda, que pertenece a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), se vio obligada a suspender temporalmente la venta de las monedas conmemorativas elaboradas con este metal.

Tomaron esta decisión las ventas cuando la plata alcanzó los 80 euros por onza, y anunciaron que la venta se reanudaría cuando el precio estuviese actualizado, competencia que corresponde al Ministerio de Hacienda.

Ahora que el precio de la plata ha descendido, la Real Casa de la Moneda ha vuelto a comercializar las monedas que habían retirado de su catálogo. Actualmente, ofrecen más de 20 piezas de colección con precios que van desde los 72 hasta los 79 euros.

Importantes pérdidas

El coleccionista Adolfo Ruiz Calleja explicó en su blog especializado en monedas de colección la situación que atravesaron los artículos de plata durante el primer mes de 2026 y las pérdidas que podría haber sufrido la FNMT si hubiese seguido vendiendo monedas de este material cuando subió significativamente su valor.

Comentó que “si la onza de plata cotiza a 80 euros/onza -aunque con los datos de finales de enero llegó a superar los 100 euros- el valor intrínseco de una moneda tamaño 8 reales es de 64,24 euros. A este valor, habría que añadir los 10 euros del valor facial y el coste de adquirir los cospeles, pagar seguros y fabricar las monedas”, comenzaba diciendo.

Añadió que “fácilmente el coste unitario por moneda para la fnmt ronde los 78 euros. Con la volatilidad de la plata parece razonable que se guarden un 20% de margen en esos costes (a nadie le extrañaría que el precio de la plata suba un 20% durante los próximos meses) y, supongo yo, algo esperarán ganar”.

Monedas de oro

En cuanto a las monedas de oro, no han sufrido ninguna modificación y la FNMT continúa ofreciendo una amplia selección en su página web. Entre ellas, destaca la moneda conmemorativa por el 150 aniversario de la última acuñación de monedas de oro españolas en escudos, que se puede adquirir por 2.330 euros, cifra que asciende a 8.500 euros si se desea la colección completa.