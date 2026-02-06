Joan Rius, de Revolta Pagesa: "No somos políticos, somos agricultores. No sabemos del arte de la palabra y del engaño, pero tenemos que ir aguantando"

Los agricultores han vuelto a movilizarse, pero de forma menor. Esta vez, la convocatoria solo ha contado con una quincena de tractores que han salido del Bages y el Berguedà. Pero la protesta sigue muy viva, según Joan Rius, de Castellfollit del Boix y uno de los portavoces de la Revolta Pagesa, que ya lo fue hace dos años, cuando salieron a paralizar el país.

"Hoy vamos a celebrar el aniversario, ¿no? Hace dos años que salimos a la calle y la situación, bueno, sí que hemos mejorado, pero aun así las cosas no han cambiado mucho". A pesar de ello, Rius dice que "se está trabajando mucho, hay mucha gente que lleva haciendo mucho trabajo, perdiendo horas suyas, horas con las vacas... Es una lucha de estirar y aflojar y a ver quién puede más. Y es que no tenemos otra opción, es esto o lo dejamos".

Con ello quiere decir que no se rinden, que "sí que se ríen de nosotros, pero nosotros no somos políticos, ¿no?, somos agricultores, no sabemos mucho del arte de la palabra y del engaño, pero tenemos que ir aguantando e ir consiguiendo cosas... Es una lucha que no es de un día para otro, las cosas cuestan de conseguir y lo tenemos que ir haciendo como podamos".

"Comeremos lo que ellos quieran y al precio que quieran"

Un veterano como Enric Casasayas, de Manresa, de Les Arnaules, decía en la concentración previa a la marcha hacia Barcelona que "la gente está casi como antes. Muchas reuniones, pero luego los acuerdos no se llevan a cabo, los políticos te dicen una cosa en la mesa y cuando están detrás dicen que no se pueden pronunciar públicamente y así estamos".

Pero, aun así, cree que la protesta de hace dos años "valió la pena, porque sensibilizó a la gente". Sin embargo, considera que todavía falta mucho, "porque aquí somos unos cuantos tractores, coches, pero es toda la sociedad la que debería estar". Y en eso Casasayas es pesimista: "la gente no se da cuenta de que, dentro de unos años, con acuerdos como el Mercosur, comeremos lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y al precio que ellos quieran". Ellos son "los grandes importadores, los grandes lobbies, los grandes grupos logísticos...".

Entre los participantes en Manresa también estaba Pep Escaler, payés del Bages, que recuerda que las ganas de lucha siguen "muy vivas" después de dos años. "La sensación es de cansancio, de tomadura de pelo y de ganas de reivindicar más", afirma.

También se muestra decepcionado con la clase política y pone el ejemplo del acuerdo entre la UE y el Mercosur. "Tenemos que intentar que España se posicione firmemente porque es uno de los países que ha dado un sí más rotundo", señala. Ahora bien, los dos años de lucha también han servido para conseguir cosas positivas, según dice, como acciones más contundentes con la fauna cinegética.

En cualquier caso, hoy la sensación también era de fiesta. De fiesta en Barcelona. Según Rius, "esta vez decidimos hacer algo diferente, ¿no? Decidimos bajar a Barcelona para celebrar nuestro aniversario delante del Departament d'Agricultura, esa gente que está ahí dentro y que hace el trabajo justito"

Tienen permiso y programa de actos en Barcelona hasta el sábado al mediodía, pero no descartan seguir o sumarse a las protestas convocadas contra la situación de Rodalies. "Para realmente hacer presión por toda la sociedad, con toda la sociedad a una, que es la única manera real de poder cambiar las cosas", según Rius.