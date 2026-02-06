El congreso tecnológico ISE vuelve a batir récord y cierra con más de 92.000 asistentes

La presentaron como la mayor edición hasta la fecha, y, con sus puertas ya cerradas, han podido confirmar la mayor. Este año han pasado 92.170 personas por el Integrated Systems Europe (ISE), el mayor congreso profesional dedicado a la industria audiovisual del mundo. Esto son un 8% más que en el evento de 2025, una tasa de crecimiento que se suma a la de la superficie ocupada (101.000 metros cuadrados, un 10% más que otros años) o al de empresas expositoras (1.700, otro 6% más). Incluso la participación de empresas catalanas ha subido hasta rozar las 90, también un 5% más.

"Es un ISE que ha ido más allá: más allá de las expectativas, más allá en tamaño y más allá de lo que creíamos que era posible", ha expresado Mike Blackman, director general de este evento que coorganizan Avixa y Cedia, en la rueda de prensa de cierre del mismo. "Termino con la sensación de que la industria se está moviendo junta y con confianza y ambición", ha añadido, resumiendo los cuatro días de evento en "crecimiento en escala, en ideas y en los fundamentos" que se están poniendo de cara al futuro.

"Esta edición del ISE ha sido importantísima para el ecosistema audiovisual catalán", confirma Miquel Rutllant, presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, que se aferra a las impresiones compartidas por aquellos que han tenido puesto fijo en la feria, de un lado, y las de algunos asistentes, del otro. Los primeros les dicen que han recibido "muchísimas visitas", de "mucha calidad" y que sienten que se les han abierto "muchas oportunidades de ventas". Los segundos, que "la calidad de la feria ha sido altísima".

En este sentido, ISE 2026 deja tras de sí una prueba irrefutable de que el sentimiento es recíproco y que la relación con Barcelona es igualmente importante para los organizadores del evento: el congreso abrirá una fundación publicoprivada permanente en la ciudad para estrechar todavía más sus lazos con ella y empujarla también a convertirse en capital europea de referencia en esta industria. Lo hará con programas de innovación, formación y obra social más allá de este evento anual que ya supone un impacto económico en la ciudad de más de 500 millones de euros.

Inteligencia artificial y robótica

Esta edición del congreso ha confirmado que la Inteligencia Artificial (IA) se está incorporando de forma masiva en la industria audiovisual, tanto para agilizar procesos y manejar mejor los grandes volúmenes de archivos con los que se trabaja en este sector, como para la producción 'per se' de contenidos. También ha puesto de manifiesto el auge de la robótica, como una de las palancas de crecimiento. Se puede llevar a las cámaras, lo que logra mejores resultados en según qué rodajes, pero también al uso de drones para grabar o como herramientas de iluminación, por ejemplo.

Una de las áreas de ISE 2026 / FERRAN NADEU

Un foro para inversores que se celebró el primer día del simposio apuntó, asimismo, hacia el 'audio' como un área en auge dentro del sector. El mensaje es que hasta ahora la mayoría de inversión corporativa se iba a equipos con los que soportar o exhibir el contenido audiovisual y que se ha empezado a detectar cierto trasvase hacia soluciones o productos solo sonoros.

Eventos en directo

De las decisiones que ha tomado ISE este año se deduce, además, que los eventos en directo y la creación de contenidos en sí ganarán cada vez más peso en la industria. La feria ha dedicado por primera vez un pabellón que hasta ahora no usaba a este tipo de cuestiones: videojuegos, festivales, innovación televisiva...

En uno de los reservados de esta zona llamada 'Spark', el Clúster del Audiovisual de Catalunya organizó una mesa redonda junto a dos directivos de la industria audiovisual británica (la más importante de Europa) que sirvió para cruzar conocimientos, sobre todo relacionados con el Catalunya Media City, un proyecto para convertir la zona de les Tres Xemeneies de Barcelona en una infraestructura enteramente dedicada a esta industria.

El plan es que este lugar tenga laboratorios de innovación, espacios para empresas y una zona de exhibición enorme. Esto último cobra especial sentido tras denunciar, la delegación de Reino Unido, que es algo que hubiesen hecho diferente si volviesen a construir su Media City o su CoStar National Lab (asegurarse que hay más espacios donde exhibir el arte que allí se cree), y tras coincidir, los portavoces locales, que es algo que efectivamente falta en Catalunya. En realidad, tal y como confirman las discusiones que año tras año alberga este congreso, tareas pendientes quedan unas cuantas; parece, sin embargo, que las oportunidades son más.