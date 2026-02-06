La gigafactoría de Figueruelas atrae a un proveedor chino ligado al reciclaje de baterías que invertirá 40 millones de euros

La gigafactoría que Stellantis y la multinacional china CATL van a levantar en Figueruelas, a través de la joint venture CSE, promete convertir la zona en un motor económico para Aragón, como ya hiciese la General Motors en los 80. En ese sentido, la llegada de la firma Leapmotor ya ha provocado el desembarco de algunas de sus proveedoras de confianza en el gigante asiático en localidades como Borja, pero hasta ahora no se había conocido ninguna compañía auxiliar de CATL y su fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la china BYN está en negociaciones "muy avanzadas" para ser la primera.

La empresa tiene previsto instalarse en una parcela yerma junto a la fábrica, en el término municipal de Figueruelas, en un solar de titularidad privada en el que levantaría una planta con una inversión que rondaría los 40 millones de euros y supondría la creación de 100 empleos directos, que se encargarían del reciclaje de uno de los componentes de las baterías de CATL. Las conversaciones, no obstante, todavía no se han plasmado negro sobre blanco, aunque llevan desarrollándose durante todo 2025 y la intención es que lleguen a buen puerto en las próximas semanas.

Tanto es así que la compañía ya ha formalizado la creación de la filial a través de la cual canalizará sus operaciones en el área metropolitana de Zaragoza, BYN Regreen SL. La sociedad se ha constituido con un capital social de 3.000 euros en el municipio de Figueruelas y cuenta con Guo Zhiyong como administrador único. Por el momento, el Gobierno de Aragón no ha querido hacer declaraciones y desde CSE aseguran que "no tienen constancia" de una negociación que se está llevando con la máxima confidencialidad.

Representantes políticos y de CSE, la empresa conjunta creada por CATL y Stellantis, en el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Figueruelas. / Jaime Galindo

El papel de BYN tiene que ver con la sostenibilidad del proceso productivo que CATL desarrollará en la gigafactoría zaragozana. Lo hace a través de una tecnología puntera, que no existe en España, y que consiste en reciclar el disolvente que la multinacional china usa para la fabricación de las celdas para que pueda ser reutilizado, un material químico conocido como NMP (N-metil-2-pirrolidona).

Reciclaje y tecnología inédita

En términos más sencillos, BYN no fabricará ningún componente para CATL, sino que se llevará a su planta este líquido, vital para la preparación de los electrodos que componen las baterías eléctricas de los vehículos, y lo transformará y devolverá, totalmente reciclado, a la gigafactoría de Figueruelas. De hecho, la tecnología que utiliza BYN en China permite aprovechar hasta el 99% de las propiedades de este disolvente.

La actividad con la que se ha creado BYN Regreen SL se basa principalmente en la "fabricación de otros productos básicos de química orgánica", aunque también en la "producción de productos químicos inorgánicos básicos, fabricación de otros productos químicos no clasificados en otra parte, incineración de residuos peligrosos y tratamiento y eliminación de residuos".

Productos que manufactura una de las compañías dependientes de BYN. / BYN

El hecho de que esta tecnología no exista en España supone que, tal y como pretende la empresa china, un contingente de trabajadores del gigante asiático se desplacen a Figueruelas para formar a los empleados sobre cómo se desarrolla todo el proceso de reciclado de la NMP. Es decir, además de la inversión económica y la creación de un centenar de puestos de trabajo (varios de ellos de alta cualificación), habrá una transmisión de conocimiento.

Trayectoria de la compañía

BYN Regreen es una de las filiales de la multinacional china homónima fundada en 2011 con sede en la ciudad de Binzhou, al sureste del gigante asiático, en la provincia de Shandong y a menos de 400 kilómetros de Pekin. En sus portales corporativos se definen como un "fabricante líder en la industria de materias primas enfocada a las baterías de iones de litio", además de añadir que también se constituyen como un "proveedor integral de soluciones en el campo de la química microelectrónica".

En cuanto a la nueva energía, con un enfoque tecnológico "verde", BYN reivindica que su producción de la NMP (el proceso de reciclaje que van a desarrollar en Figueruelas) es la "más avanzada" de China. La fábrica zaragozana sería su cuarta base en el extranjero. En Europa tienen un proyecto similar en Hungría, donde precisamente CATL ha invertido más de 7.000 millones de euros en otra gigafactoría, la más importante del Viejo Continente seguida de su proyecto en Aragón, que cuenta con 4.100 millones comprometidos.

Desde la empresa destacan también que utilizan un sistema de reciclaje cerrado que garantiza la "máxima seguridad" en todo el proceso de reciclaje y defienden que su tecnología y sus controles hacen que este disolvente esté "completamente aislado de la atmósfera durante todo el ciclo". "Prevenimos por completo posibles fugas y riesgos de residuos", sentencian.