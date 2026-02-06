La Generalitat ultima ayudas a industrias afectadas por los cortes de trenes de mercancías

El caos que vive el sistema ferroviario catalán afecta a los usuarios de Rodalies, pero también a muchas empresas que dependen de los trenes para mover sus mercancías. El bloqueo que ha sufrido durante los últimos días la línea ferroviaria que conecta la frontera francesa y el puerto de Barcelona ha afectado parcialmente a los suministros y las producciones de diversas empresas del sector industrial y el Govern está ultimando algún tipo de compensación, con particular atención a la siderurgia.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Economia, Alícia Romero, y el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, han mantenido este viernes por la tarde una reunión con las patronales y sindicatos más representativos en Catalunya. La voluntad de la misma ha sido informativa, si bien las distintas fuentes consultadas coinciden en que pocas novedades les ha trasladado el Govern.

En dicho cónclave, el Ejecutivo ha puesto al día a los agentes sociales de la última hora de la crisis ferroviaria y les ha trasladado su compromiso de ayudar a aquellas compañías seriamente perjudicadas y cuyas pérdidas no queden cubiertas por algún seguro previamente contratado. Si bien, por la información que les han trasladado, la afectación por el bloqueo en mercancías no es generalizada ni de alto impacto.

La Seat, por ejemplo, que ha tenido que desconvocar un turno este sábado, está más perjudicada por el temporal que azota Andalucía y el estrecho de Gibraltar, que complica suministros que le llegan del sur, que no por los trenes catalanes.

Adif reabre parcialmente el túnel de Rubí y reanuda la circulación de mercancías / Otras

El Govern ha mencionado específicamente el sector de la siderurgia como uno de los más perjudicado del bloqueo ferroviario, en tanto que sus productos, por composición y magnitud, dependen especialmente del tráfico por trenes. Hace unos días que la conselleria de Empresa trabaja con el Ministerio de Industria para concretar algún tipo de paquete de ayudas.

El punto más crítico era hasta ahora el túnel de Rubí, que ha estado cortado durante 10 días por precaución ante la detección de una grieta en el techo que podría comprometar la seguridad de la instalación y ello ha interrumpido el paso de los convoyes que conectan Barcelona y Tarragona a Francia. Este pasado jueves Adif reabrió parcialmente la vía, dando algo de oxígeno a las empresas damnificadas para que sacaran y recibieran stock.

Desde el Govern se han comprometido a tener nuevos encuentros informativos con los agentes sociales y el lunes los han citado a un acto para escenificar un "pacto de país" por Rodalies.