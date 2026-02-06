Adif ha solucionado 12 de las 91 deficiencias graves detectadas en la red de Rodalies

Camino de la tercera semana de caos ferroviario y con un ojo puesto en la previsión meteorológica del fin de semana, Adif concentra los esfuerzos en poner a punto la red para normalizar Rodalies cuanto antes. Tanto el secretario de Estado, José Antonio Santano, como la consellera de Territori, Sílvia Paneque, evitan demasiadas concreciones con las fechas y sitúan la reanudación total de los trayectos en tren (no en bus) para dentro de un par de semanas. Pero avisan de que las limitaciones de velocidad, es decir, las restricciones a la circulación por el mal estado de la infraestructura, se prolongarán hasta abril. O sea, que la situación está lejos de arreglarse.

Mientras, un despliegue nunca visto en las líneas de Rodalies con 400 técnicos reparan los desperfectos. La dedicación, tanto en efectivos como en horas, igualmente inédito en la infraestructura ferroviaria de Catalunya, trata de asegurar la circulación. Este análisis tan concienzudo ha provocado que la lista de puntos a inspeccionar sea considerable. Según datos de Adif, el inventario por los 1.119 kilómetros ha dado como resultado 648 puntos a revisar. Este número, que lógicamente podría causar inquietud entre los usuarios de Rodalies, suma desde el grave destrozo de la vía en Gelida por el derrumbe del muro (lo más grave) hasta la necesidad de retirar ramas de árboles que estén demasiado cerca de donde debe pasar un tren, algo frecuente por las lluvias de las últimas semanas.

Técnicos de Adif en el tramo junto al túnel de Rubí. / EPC

Tramos que han aumentado

Estos 648 sitios a inspeccionar se reparten en 31 tramos. En un primer momento, se habló de 23 tramos, luego de 30, y finalmente son 31. Están distribuidos por todas las líneas, aunque casi la mitad se sitúan en las líneas R3 y R4. Los trabajos del plan de contingencias se han focalizado en, por ejemplo, reparar el túnel de Rubí para que, cuanto antes, se pudiera recuperar parcialmente el transporte de mercancías, que ahogaba al Port de Barcelona. Si todo va como está previsto, el próximo lunes sucederá lo mismo con el tramo de la R4 en Gelida y los convoyes de las empresas circularán de nuevo hacia el sur por este recorrido, así como los pasajeros.

Pero en cada uno de estos 31 tramos críticos se dan casos en los que no hay solo una reparación a afrontar, sino varias. Fuentes de Adif desvelan que suman hasta 91 puntos, donde se han detectado deficiencias graves. Esto ha provocado que la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes haya contratado los trabajos por la vía de urgencia y, hasta el momento, se han finalizado 12 de ellos. La dificultad en la reparación de estos desperfectos es dispar y puede ocurrir, como es el caso de Rubí o Gelida, que incluya diferentes trabajos: desde asegurar un talud, reparar una catenaria o recolocar el balasto donde se sitúan las vías. O que sea más simple.

Socavones en la R1

Entre la docena de trabajos culminados estos días está la reparación del socavón junto a la vía de la R1 en Mataró, que la acumulación de agua había descalzado, con el peligro de que se llevara por delante la infraestructura. O el saneamiento de la entrada del túnel en el recorrido entre La Plana de Picamoixons y Valls, de la R13. U otros desbroces de vegetación en la R3 entre La Farga de Bebié y Ripoll así como la colocación de mallas de protección en la R11 en Figueres.

Obras en el muro de contención adyacente a la vía en la R4 de Gelida. / Ministerio de Transportes

En las próximas dos semanas se deberían ir sumando muchas más intervenciones en la infraestructura para acabar con, como mínimo, esos 91 puntos repartidos en 31 tramos críticos. Para coordinar estas tareas, además de la presencia física de Santano en Barcelona, Transportes ha decidido reforzar la estructura técnica de Adif en Catalunya con la creación de una nueva división centrada en el mantenimiento preventivo de la red ferroviaria. La nueva división dependerá de la Subdirección de Mantenimiento de la empresa gestora de las infraestructuras y sumará 30 personas más, que contratarán de nuevo.