Una ‘startup’ catalana trabaja en la última vuelta de tuerca de la IA: un cerebro artificial para la empresa

“Todos a quienes presentamos la idea nos dicen que va a ser un unicornio [empresa de base tecnológica que supera los 1.000 millones de dólares de valoración en un corto periodo de tiempo]”. Miguel Planas, bregado inversor y constructor de ‘startups’, desborda entusiasmo. “Uno de los directivos de Google nos definió como el proyecto más serio de inteligencia artificial (IA) corporativa de Europa”, suma al ‘pitch’. Hasta ahora –se explica– se suele ver a esta tecnología como un asistente o un consultor que nos permite ir más rápido y hacer mejor nuestro trabajo. “Eso es mejorar la productividad personal, pero no es transformacional”, indica. Y Velorum se ha propuesto justo eso: asumiendo que la IA va a arrasar con las actuales dinámicas habituales en una empresa, ser ellos quienes desarrollen el cerebro que podría dictar las nuevas.

Esta empresa, nacida en el seno de Iris Venture Builder (la compañía dirigida por Planas, que se dedica a fundar ‘startups’ montando equipos y dotando de recursos a los emprendedores para que la tiren hacia adelante los primeros años) está desarrollando una herramienta capaz de analizar toda la información que exista en una sociedad y convertirse en una especie de consultor al que pedirle desde tareas técnicas como migraciones de sistemas, hasta la elaboración de planes estratégicos o la identificación de flaquezas o estrategias de crecimiento.

“El conocimiento empresarial está difuminado en toda la organización: en documentos, en personas, en sistemas… es casi como un milagro que una empresa grande funcione, pero funciona”, introducen Marc Martínez y Marcos Lora, cofundadores de Velorum. “La IA ahí no puede hacer mucho: no te va a ayudar demasiado si lo que quieres es mejorar la eficiencia de tu departamento de riesgos, porque trabaja sobre el par de documentos que tú le ofrezcas, no la puedes enchufar a la empresa”, se explayan. “Eso es lo que nosotros estamos reparando”, resumen. “No estamos cambiando los algoritmos de la IA, le estamos dando combustible de alta calidad”, remachan.

Fichajes

Lo están haciendo tirando, ellos mismos, de IA; haciéndola compatible con los sistemas y plataformas más utilizados en las empresas, y llevando a cabo pruebas de concepto con una decena de grandes empresas del país. Bancos, farmacéuticas y aseguradoras, entre ellas.

Han embarcado al exdirector general del Banc Sabadell, Miquel Montes, como consejero e inversor; han involucrado a Yuval Dvir, exdirectivo de Google, también como consejero; y han fichado a Belén Muniz, exMicrosoft, para crecer en Estados Unidos. Son, actualmente, 70 personas en plantilla en Barcelona, aunque aspiran a llegar a las 100 este año; Iris acaba de hacerse con más espacio de oficinas solo para ellos (ocuparán las instalaciones de la antigua discoteca Particular), y prevén estar facturando 50 millones de euros en un horizonte de tres años.

Este objetivo implica llegar oficialmente a mercado este verano, aunque sea solo con algunas de las funciones que esperan poder darle a la herramienta en más tiempo.

Hasta ahora se han financiado con los fondos que inyectó Iris al montar la empresa (3 millones de euros) y prevén hacer una ampliación de ese capital en enero del año que viene, para intentar evitar, por ahora, recurrir a los grandes fondos de inversión. Como prevén empezar a facturar pronto, son optimistas. “Además, si tienes en cuenta que a las ‘startups’ de IA se las está valorando a 50 veces más de lo que facturan y nosotros prevemos facturar en tres años 50 millones de euros…”, concluye Miguel Planas. Si todo saliera a pedir de boca –viene a decir– Velorum tendría que ser una empresa valorada en 2.500 millones de euros antes de 2030. “No buscamos unicornios, pero hemos creado uno que lo va a ser”, zanja.