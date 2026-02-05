Dos de cada tres catalanes ven un futuro positivo para los centros de datos en Catalunya

Dos de cada tres catalanes muestran una visión ampliamente favorable acerca de los centros de datos, así como de su papel en el desarrollo digital y económico de Catalunya. Esta es una de las principales conclusiones extraídas del 'Barómetro de Percepción Social de los Centros de Datos', elaborado por la encuestadora Sigma Dos para SpainDC, la patronal de la industria. La encuesta, así, sitúa a Catalunya como uno de los territorios que muestra una valoración social más sólida del sector.

El 66,3% de la población catalana anticipa un horizonte favorable para el sector de los 'data centers', que ha adquirido una vital importancia en los últimos años a raíz de su papel en el almacenamiento de datos en la nube, especialmente relacionado con la industria de la IA. Por tanto, la expectativa de los catalanes refleja "una visión constructiva del desarrollo de estas infraestructuras" en el territorio, así como de su contribución "al progreso económico y tecnológico" de Catalunya.

Una visión muy favorable de la infraestructura

Los catalanes han calificado con una nota media del 8,7 sobre 10 la importancia de estas infraestructuras para la sociedad y la economía digital. Esta valoración se encuentra en línea con la media nacional, y es comparable a la que otorgan a otros servicios esenciales, como la educación o la sanidad. Este reconocimiento, a juicio de SpainDC, "pone de manifiesto el papel estratégico que estas infraestructuras desempeñan en el funcionamiento cotidiano de los servicios digitales, la conectividad y la innovación tecnológica".

Además, la compañía añade que la calificación se enmarca "en un contexto territorial de elevada concentración de actividad tecnológica, una sólida infraestructura de conectividad y un ecosistema digital e innovador consolidado". No resulta extraño, así, que según los resultados de la encuesta ocho de cada diez ciudadanos en Catalunya afirma haber oído hablar de los centros de datos, pues la presencia de infraestructuras digitales en el territorio es altamente elevada.

A mayor información, mejor valoración

La percepción de la ciudadanía, además, mejora claramente entre la población que ha tenido contacto reciente con información acerca de centros de datos. En este segmento, la valoración que predomina es positiva o neutral. Según SpainDC, esto evidencia que "a más información, mayor comprensión y normalización del papel de estas infraestructuras en la sociedad digital, de forma que se confirma la importancia de la información como palanca para favorecer la aceptación social y reducir las percepciones negativas asociadas al desconocimiento".

En cuanto al impacto territorial de estas infraestructuras, que suele ser una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, el barómetro muestra que Catalunya presenta niveles de preocupación inferiores a la media en este sentido. Las inquietudes sobre la presión en infraestructuras como la red eléctrica o el agua se sitúan en el 28,0%, más de un 5% inferior al porcentaje registrado en el resto del país.

Las cuestiones medioambientales preocupan menos que en el resto de España

Del mismo modo, la preocupación por el impacto medioambiental alcanza el 28,5% en Catalunya, por debajo del 31,9% registrado en España. "Este menor nivel de inquietud parece vinculado a un mayor grado de información y familiaridad con el funcionamiento real de estas infraestructuras, lo que contribuye a una comprensión más precisa de sus estándares de eficiencia, gestión de recursos y sostenibilidad, reduciendo percepciones de riesgo poco fundamentadas", señala la compañía.

“Cataluña es un territorio estratégico para la infraestructura digital y los datos confirman que existe un clima social favorable hacia los centros de datos. Cuando la información es clara y accesible, la percepción es mayoritariamente positiva o neutra. Desde SpainDC seguimos trabajando para reforzar la transparencia y el diálogo con la sociedad”, ha apostillado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC.