Poca velocidad, retrasos y enfado de los pasajeros en el AVE de Madrid-Barcelona: "Hay zonas en las que notabas que temblaba hasta el café"

Comienza a haber mejoras en los retrasos de los trenes, aunque a pasos de tortuga. Algo paradójico, pues estamos hablando de la Alta Velocidad Española. Como es sabido, las líneas que conectan Madrid con Zaragoza, Barcelona y parte de la Comunitat Valenciana están sufriendo retrasos debido a las reducciones de velocidad impuestas por Adif por seguridad. EL PERIÓDICO ha estado ahí para comprobarlo y se ha subido en un tren AVE —Renfe— desde Madrid con destino a Zaragoza (línea Madrid-Barcelona).

La ida no fue del todo mal. El horario de salida establecido era el de las 08:27 horas y, minuto arriba minuto abajo, así fue. El tren salió con destino a Barcelona (parando por Zaragoza) sin demasiadas complicaciones.

El horario de llegada ya sería distinto. Y es que, hasta bien pasada la ciudad de Guadalajara, el tren no se puso en ningún momento por encima de los 200 km/h, siendo los 70, 80 o 100 km/h lo más habitual, haciendo que la llegada fuera más tardía. La arribada, que estaba programada para las 09:45 horas, no sería hasta las 10:15 horas. "Podría ser peor", comentaba un viajero dentro del vagón con tono sarcástico.

Había en zonas en las que notabas que temblaba hasta el café Empleada de la cafetería del AVE

Durante el trayecto pudimos hablar con una de las trabajadoras de la cafetería a bordo del tren. Sin intención de interrumpirla demasiado en sus quehaceres, le preguntamos si eran habituales estas vibraciones y 'meneos' de las que tanto se estaba hablando estas semanas previas, y ella lo afirmó. "Había en zonas en las que notabas que temblaba hasta el café, pero tampoco nada exageradísimo. Creíamos que era lo normal", nos dice.

Mejoría respecto a la semana pasada

La propia trabajadora comentaba también que la semana pasada, en la misma línea de tren, llegó "con tres horas de retraso". Algo que, como hemos mencionado ya, no pasó esta vez.

Un pasajero con el que pudimos hablar, de nombre Pablo (sin querer dar sus apellidos), nos comentaba que él suele ir frecuentemente a Barcelona por motivos laborales, ya que la empresa para la que trabaja es catalana. "La ida, dentro de lo que cabe, no fue del todo mal, solo con una hora de retraso", comentó. Al ser con la compañía Ouigo, su política interna remite que con una hora de retraso te devuelven el 50% del billete, como así sucedió con nuestro protagonista.

El problema llegaría en el trayecto de vuelta. El tren salió ya de por sí con algo más de una hora de retraso, pero eso no lo fue todo. "Tuvimos más de dos horas de retraso", afirma. Eso sí, también reconoce que le reembolsaron "el 100% del billete" y no le costó nada el viaje, pues Ouigo, a partir de los 90 minutos de retraso, hace una devolución completa.

Zaragoza-Madrid, casi dos horas de retraso

En el trayecto de vuelta volvieron las malas noticias. Tras un viaje de ida bastante tranquilo y sin retrasos excesivos (aunque hace años esa media hora sería una calamidad), la operación retorno volvió a dar problemas. La salida del tren, que estaba estimada para las 11:41 horas, no se produjo hasta las 13:05 horas.

Casi una hora y media de retraso para la vuelta. Un pasajero con el que coincidimos en la vuelta, que venía de Barcelona, nos adelantó que el tren ya había salido de su origen con "una hora de retraso".

Varios pasajeros esperando a que abran las puertas del AVE en Zaragoza, a 4 de febrero de 2026. / EL PERIÓDICO

Durante esa espera, un hombre de avanzada edad, y acompañado por su bastón, no podía evitar esparcir su frustración. "Las revisiones tienen que ser diarias y no ahora a toda prisa porque nos acaba perjudicando a los de siempre. Es una vergüenza", comentaba sobre los trabajos que está haciendo durante estos días Adif para mejorar las infraestructuras.

Su malestar fue in crecendo en cuanto un empleado de Renfe intercambiaba palabras con él sobre los retrasos. "¿Qué pasa si no llega a pasar lo de Córdoba? Lo hubiese habido en otro sitio el accidente", continuaba mientras expresaba su frustración.

Distintos afectados

Durante la larga espera, pudimos hablar con dos pasajeras que estaban angustiadas por la situación, pues le habían cancelado su tren y les habían "recolocado" en el tren que íbamos a coger nosotros. Eran dos estudiantes. Una de ellas se volvía desde Zaragoza a su casa, en Zamora, y más allá de tener que llegar a Madrid, tenía que coger allí otro tren.

"Si este sale con casi dos horas de retraso no sé si llegaré al tren que tengo en Madrid para irme a Zamora", nos comentaba con la esperanza de poder llegar. "Y si no me pueden recolocar en otro tren que haya allí, pues que me paguen un hotel", aseveraba la protagonista con un tono medio enfadado medio entre risas.

Mientras tanto, los minutos pasaban y el indicador del tiempo de retraso iba aumentando. Al principio ponía que saldría a las 12:30 horas, luego a las 12:35, luego a las 12:47, después a las 12:51 y finalmente a las 13:00. Al final, como hemos dicho, tomaría el rumbo de vuelta a Madrid a las 13:05 horas.

Cartel electrónico del horario horario de salida del AVE de Zaragoza hacia Madrid, a 4 de febrero de 2026. / EL PERIÓDICO

Problemas con las devoluciones de Renfe

Una pasajera habitual de esta línea de alta velocidad con la que contactó EL PERIÓDICO nos contó también el problema que ella está viviendo. Al ser habitual su uso de esta línea por motivos laborales, ella usa una especie de abono que ofrece Renfe con el que puede pagar 10 billetes de tren AVE a un precio cerrado y luego, según su conveniencia y disponibilidad, poder ir seleccionando qué días y horarios escoger esos trenes y emprender su viaje (con un límite de tiempo para usarlos). Hasta ahí todo bien.

Nuestra protagonista nos cuenta que hace escasos días (pasado ya el 31 de enero) seleccionó un billete para venirse de Zaragoza a Madrid. Y, como era de esperar, sufrió un retraso bastante grande. Su sorpresa llegó cuando contactó con Renfe para recibir la pertinente devolución o indemnización, pues se la denegaron alegando que ella cogió el billete pasado el 30 de enero, fecha desde la cual Renfe ya avisó que no haría más indemnizaciones por los retrasos debido a la reducción de velocidad impuesta por Adif.

"Yo no compré el billete días después del 31 de enero. Los compré y los pagué en octubre", nos comenta. La pasajera lo único que ha hecho pasado el 30 de enero, como decimos, es seleccionar qué día quiere emprender el viaje, pero no comprarlo ni pagarlo. Ella ya pagó un precio determinado por sus 10 viajes.

"Cuando los compré, yo pagué por unos viajes que en teoría iban a ir bien y a su hora. Si, por causas ajenas a mí, ahora llegamos más tarde, me tienen que pagar e indemnizar de la manera pertinente. Es súper injusto", nos cuenta indignada.

OCU toma cartas en el asunto

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya está empezando a emprender acciones y abrir distintos portales para denunciar y contar cada caso particular que tengan los distintos pasajeros en materia de retrasos ferroviarios. "Los usuarios tienen derecho a viajar con seguridad, a ser informados con claridad y a recibir indemnizaciones automáticas cuando el servicio falla", señalan desde la organización.

Es importante recordar que, tras meses de problemas, Renfe modificó en 2024 su "compromiso de puntualidad", emporando las condiciones para acceder a las compensaciones. Aun así, desde OCU reiteran que, desde el pasado 1 de enero, con la entrada en vigor de la Ley de Movilidad, Renfe se ha visto obligada a revertir esta decisión y a aplicar las políticas de compensación anteriores, más favorables para los viajeros.

Un sinfín de problemas

Enfados, incertidumbre, constantes retrasos… un cóctel completo. Lo que antaño era un servicio puntero en España se ha convertido en un quebradero de cabezas para los ciudadanos.