Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes

En ocasiones, ni tan solo el hecho de tener un puesto de trabajo es garantía de que una persona pueda cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia. Para casos como este, y otros muchos aún peores, existe una ayuda como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cantidad de dinero para personas en exclusión social o en riesgo de pobreza y sujeta a unos requisitos económicos y de patrimonio y de residencia.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social creada en 2020 para prevenir la "exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas", según define el Gobierno.

Sin vínculos familiares

Pueden optar a esta ayuda los mayores de 23 años que no estén casados, ni tengan pareja de hecho ni estén vinculadas a ninguna otra unidad de convivencia, mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual; personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores y personas sin hogar.

Para una persona sola la ayuda del IMV quedaría establecida en 600 euros al mes, mientras que para una persona con un menor a su cargo esa cantidad asciende hasta los 784 euros mensuales. De esta manera, aquellos jubilados con pensiones mínimas que vivan solos y, por tanto, más vulnerables podrían acogerse a este ingreso, con ayudas que podrían superar los 700 euros en los casos más extremos.

Las cuantías a cobrar según los distintos supuestos se pueden consultar en la Revista de la Seguridad Social.

Aumento del 12% desde 2024

Las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), subieron hasta un 6,9% en 2024, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo. Al año siguiente, las pensiones mínimas aumentaron alrededor de 6% y un 9% las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, que sumaron subidas del 15,4% en dos años, según publicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A finales del mismo año, además, el Gobierno anunció una subida del 11,4% para de estas prestaciones en 2026, mientras que las mínimas lo harían un 7%.