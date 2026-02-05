Uno de cada dos euros de inversión en Rodalies se han quedado sin ejecutar o adjudicar desde 2020

Durante los últimos cinco años, uno de cada dos euros de los presupuestados para invertir en la red de Rodalies se quedaron o bien si adjudicar, o bien se adjudicaron pero no se ejecutaron. Es decir, no llegaron a la red ferroviaria que durante las últimas semanas está sufriendo múltiples incidencias y paros totales o parciales en toda Catalunya.

Así se deriva del informe presentado este jueves por la Cambra de Comerç de Barcelona y elaborado basándose en la información recopilada en el plan de Rodalies del Ministerio de Transportes, presentado días atrás conjuntamente con el Govern.

Según han analizado, el objetivo del plan de inversiones era alcanzar a los 5.182 millones adjudicados entre 2020 y 2025; realmente se han adjudicado 4.199 millones, de estos y solo se han ejecutado 2.666 millones de euros. Estos recursos incluyen gasto en infraestructura, energía, seguridad, pasos a nivel, etc.

"Cierta velocidad" desde hace dos años

Desde la entidad presidida por Josep Santacreu han encajado que, siempre según los datos facilitados por el Govern, la ejecución del plan de Rodalies ha cogido “cierta velocidad” en los últimos dos años, alcanzando una ejecución de los proyectos de unos 600 millones por ejercicio.

Personas usuarias de la línea R1 de Rodalies del Maresme a bordo de un tren en el recorrido entre Cabrera de Mar y Vilassar. / Manu Mitru

No obstante, han reclamado que se imprima más ritmo desde el Ministerio de Transportes para alcanzar los 1.000 millones anuales, que sería la única forma de conseguir los recientemente anunciados 5.371 millones para el periodo 2026-2030. Para lograrlo, han recetado, se deberá intensificar el ritmo de adjudicaciones, algo que solo se puede conseguir si los proyectos están avanzados y listos para licitar.

Otra solución será mantener una provisión “constante y suficiente” en los presupuestos generales del Estado y ejecutarlos completamente, algo que en Catalunya no ha sucedido jamás. Desde la Cambra consideran que durante los últimos años, desde distintos gobiernos de distintos signo político, se ha estado sobrepresupuestando partidas que se sabía que no se podrían ejecutar pero sí publicitar.

Porcentajes o cifra absoluta

El ministro Óscar Puente, sin embargo, se escuda en que el monto destinado a las infraestructuras catalanas es muy superior al de otras comunidades, como Madrid (donde habitualmente se supera el 100% de lo presupuestado), e insta a las voces críticas a fijarse en la cifra total de lo invertido, no en el porcentaje de lo que han cumplido. "Ahora es el momento de la verdad, de recuperar ritmo, coger velocidad de crucero y hacer las cosas bien. […] Lo estamos pagando muy caro", han lamentado desde la Cambra.

El vicepresidente tercero de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Martí, ha lamentado que "llevamos décadas avisando del déficit histórico de inversiones" y que la reciente crisis, precipitada por el temporal, “no nos ha sorprendido, aunque sí la magnitud". "Estaremos muy atentos para que se ejecute y exigir a quien se que se cumplan los compromisos, que no se quede en un papel", ha añadido.

Clave para la competitividad

"La competitividad del país es directamente proporcional a unas excelentes infraestructuras, este déficit lo debemos recuperar, si no la competitividad del territorio la perderemos", ha avisado. Desde la Cambra no han hecho un llamamiento explícito a la manifestación convocada este sábado por una veintena de entidades para reivindicar un mejor servicio ferroviario, si bien sí han manifestado que comparten plenamente sus reivindicaciones y las apoyan. Un sentido compartido por varias organizaciones empresariales.

Precisamente, este jueves la Cambra ha actualizado sus previsiones de crecimiento económico para Catalunya. Mantiene sus estimaciones de evolución del PIB para este 2026, con un aumento del 2,4% para este 2026, el doble que la media europea.

No obstante, desde la Cambra son conscientes de que crisis como la de Rodalies hacen peligrar parte de esa evolución positiva y que podría restar algunas décimas. "Hay una posibilidad de impacto significativo en el crecimiento del PIB, todavía no lo podemos cuantificar, dependerá de la intensidad, la duración y la composición [si afecta mása a pasajeros o a mercancías] de la crisis", ha explicado el jefe de gabinete económico del organismo, Joan Ramon Rovira.