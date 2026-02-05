Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesLaLigaAdifDaniel SiadAyusoEpsteinCarles PuigdemontDavid UclésAudiencia televisiónEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Hipotecas

El precio del euríbor hoy, 5 de febrero: el valor de los tipos de interés vuelve sobre sus pasos

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.

Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión. 

Valor del euríbor hoy, 5 de febrero

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%.

El año arrancó en enero de 2025 con un 2,525% y se despidió en diciembre en el 2,267%. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

El índice de hoy, 5 de febrero de 2026, queda en 2,225% (-0,009), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,225% (-0,020).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,182 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

Noticias relacionadas

Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  2. Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
  3. Marchémonos de la Liga
  4. Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
  5. Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
  6. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  7. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  8. Ouigo se desmarca de Renfe e Iryo y mantiene los reembolsos por los retrasos pese a las limitaciones de velocidad

Uno de cada dos euros de inversión en Rodalies se han quedado sin ejecutar o adjudicar desde 2020

Uno de cada dos euros de inversión en Rodalies se han quedado sin ejecutar o adjudicar desde 2020

Muere Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y exrector de la UAB

Muere Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y exrector de la UAB

Del cielo rojo al apagón: así se desencadena una tormenta solar capaz de poner en jaque a satélites y redes eléctricas

Del cielo rojo al apagón: así se desencadena una tormenta solar capaz de poner en jaque a satélites y redes eléctricas

Dónde celebrar Carnaval: las mejores fiestas de disfraces en Barcelona

Dónde celebrar Carnaval: las mejores fiestas de disfraces en Barcelona

Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027

Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027

De Elon Musk a Bill Gates: el Caso Epstein salpica a los 'techbros' de Silicon Valley

De Elon Musk a Bill Gates: el Caso Epstein salpica a los 'techbros' de Silicon Valley

Sound Blaster G8: El DAC portátil de Creative que mejora el audio para gaming y multimedia

Sound Blaster G8: El DAC portátil de Creative que mejora el audio para gaming y multimedia

Prohibir la compra especulativa de vivienda y más recursos para Rodalies: las condiciones de los Comuns para los presupuestos

Prohibir la compra especulativa de vivienda y más recursos para Rodalies: las condiciones de los Comuns para los presupuestos