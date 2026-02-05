Net-Pharma transforma la antigua fábrica de Ermenegildo Zegna para llegar a Barcelona

Net-Pharma, un hub para las ciencias de la vida con una sólida trayectoria en Alcobendas, polo de la industria farmacéutica, llegará a Barcelona a partir de mayo por medio de la transformación de la antigua fábrica de Ermenegildo Zegna en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), para potenciar el tejido industrial farmacéutico de la zona.

El grupo ha elegido la antigua fábrica textil por ser "un enclave estratégico y nudo logístico con una elevada implantación de empresas del sector", reforzando la apuesta el grupo por Cataluña como núcleo de biotecnología y ciencias de la vida. La propiedad del edificio ha invertido 13 millones de euros para hacer posible el aterrizaje de Net-Pharma Hub en este espacio.

Según indica el grupo a través de un comunicado, las nuevas instalaciones cuentan con una superficie útil total de 7.600 m², distribuidos entre 28 oficinas, almacenes y dos laboratorios. Actualmente, el edificio se encuentra ocupado en un 70%, con 12 empresas instaladas y un total de 120 profesionales trabajando diariamente en sus instalaciones. mbos laboratorios están operados por la catalana Leanbio, que desarrolla en estas instalaciones su nueva planta de fabricación de productos biofarmacéuticos, con una inversión que superará los 25 millones de euros. La compañía ocupa cerca de 4.000 m², que también incluyen un laboratorio de control de calidad y sus oficinas corporativas.

Rehabilitación de las instalaciones

Las instalaciones, según Net-Pharma, están diseñadas "para ofrecer un entorno moderno, funcional y colaborativo". "El edificio dispone de espacios comunes concebidos para fomentar la interacción y el bienestar de los equipos, entre ellos un comedor con servicio de catering, terraza, sala de conferencias, salas de reuniones y una sala noble presidencial. La dotación se completa con 60 plazas de aparcamiento para coches, 32 para bicicletas y motocicletas", afirma la empresa.

De esta manera, el proyecto logra consolidar la expansión de Net-Pharma y su modelo de plataforma de negocios empresarial, "orientado a crear sinergias y colaboraciones efectivas entre compañías que operan en las distintas fases del ciclo farmacéutico y biotecnológico". La compañía ha indicado en su declaración que la nueva sede refuerza la misión "de promover la excelencia científica, la formación, acceso al talento, a la competitividad que persigue la inversión y el crecimiento de un sector estratégico para la economía española".

«Net-Pharma ha demostrado en Madrid que nuestro modelo funciona y que somos capaces de transformar un sector desde la colaboración y la excelencia. Ahora damos el salto a Barcelona con la misma determinación: consolidar un ecosistema biofarmacéutico de referencia», ha concluido Cristóbal Molleja, presidente de Net-Pharma.