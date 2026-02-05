Muere Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y exrector de la UAB

El economista Antoni Serra Ramoneda, expresidente de Caixa Catalunya y exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha muerto a los 92 años, según ha informado este jueves la universidad en un comunicado. Fue secretario de la comisión promotora y de la primera junta de gobierno de la UAB antes de convertirse en decano de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, director del Institut de Ciències de l'Educació y durante el periodo 1980-1985, rector de la universidad.

La UAB, de la que fue catedrático del departamento de Empresa, recuerda que el mandato de Serra Ramoneda (Barcelona, 1933) estuvo marcado por la aplicación de la ley de reforma universitaria (LRU), que propició que la UAB aprobase sus estatutos, y la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior que permitió planificar los espacios del campus.

Serra Ramoneda fue consejero de la antigua Caixa de Pensions antes de su fusión con la Caixa de Barcelona (1977-1984) y de ahí pasó a la presidencia de Catalunya Caixa, cargo que ostentó durante dos décadas (1984-2005) y en el que fue sustituido por el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra. Tras su etapa bancaria, fue presidente de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya y presidente del Tribunal d'Arbitratge Tècnic de Catalunya y del foro de opinión Tribuna Barcelona.

Entre otras distinciones, fue nombrado 'oficcier' y 'chevalier' de la Orden de Mérito Nacional francesa, la Medalla Narcís Monturiol y la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, además de doctor Honoris causa por la Universitat de les Illes Balears y colegiado emérito del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Fue autor de numerosas publicaciones sobre temas económicos, así como el libro autobiográfico 'Avatares de un burgués de Barcelona' y de 'Preferentes y subordinadas. Una tragedia española'.

El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha destacado que Serra Ramoneda jugó "un papel crucial" durante los primeros años de la universidad, y ha subrayado que participó en procesos como el llamado 'Manifest de Bellaterra' o la estabilización del personal numerario.