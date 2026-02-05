Juan Carlos, inversor inmobiliario de 28 años: "Llevo más de dos años invirtiendo y a día de hoy tengo 12 viviendas"

El sector de la vivienda en España se encuentra dominado por el alquiler de pisos por habitaciones. Como resultado de ello, cada vez más personas deciden invertir en pisos con la intención de recuperar el dinero mediante las rentas. Este método se convierte en una opción atractiva para muchos jóvenes interesados en el mercado inmobiliario.

Este es el caso de Juan Carlos, un joven alicantino que se ha convertido en inversor inmobiliario a la edad de 28 años. Actualmente, dispone de 12 pisos en propiedad, que ha conseguido en tan solo 2 años. Su secreto es alquilar los pisos por 420 euros de media, asegurándose una rentabilidad del 15%.

Invertir en ciudades pequeñas con una amplia gama de servicios

El joven inversor ha decidido repartir sus compras entre diferentes localidades, con especial interés en Alcoy. Esta ciudad presenta características ideales para la inversión inmobiliaria: localización de gran valor turístico, con una población de 60.000 habitantes, además de un amplio abanico de servicios sanitarios y educativos.

Otras ciudades de gran interés para el inversor son Elche y Torrevieja, al contar con más de 50.000 habitantes, servicios básicos y una aceptable demanda de alquiler. Entre las 12 viviendas encontramos cinco alquiladas, cinco en proceso de reforma, una pendiente de reformar y otra más en construcción.

La importancia de la rentabilidad

La estrategia seguida por Juan Carlos es clara: el objetivo es conseguir que la vivienda "se pague sola". Para él, el sector inmobiliario debe presentar una rentabilidad mínima del 10%, ya que en caso contrario no tendría sentido invertir en él. Precisamente, uno de sus proyectos más ambiciosos es la compra de un edificio por menos de 50.000 euros.

Noticias relacionadas

En este caso, ha conseguido alquilar el piso más barato por 425 euros y el más caro por 550 euros. El resultado de la operación habría sido una rentabilidad del 15%. A nivel general, recomienda una buena gestión financiera para comenzar a invertir, así como la importancia de una financiación adecuada por parte de los bancos.