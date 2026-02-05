Catalunya necesita más recintos para su triunfo audiovisual: “Hay arte digital que no se puede exhibir porque no tenemos la infraestructura”

Catalunya quiere ser la capital europea del audiovisual. Es un objetivo al que se han suscrito el Clúster Audiovisual de Catalunya (que representa a 250 empresas del sector), el Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat y el Integrated Systems Europe (ISE), el mayor congreso profesional del mundo dedicado a esta industria y que ha anunciado estos días que establece una fundación permanente en Barcelona para redundar en esta meta común. Sin embargo, en Catalunya faltan cosas.

“Tenemos agujeros no cubiertos; por ejemplo, hay trabajos de arte digital que no se pueden exhibir porque no tenemos la infraestructura suficiente”, admite Marc López, director del programa Catalunya Media City. “Barcelona está haciendo muy buen trabajo atrayendo a turistas que tienen la oferta cultural entre sus intereses, así que es importante que tengamos más sitios donde ofrecerlos”, coincide Miquel Rutllant, presidente del Clúster Audiovisual. “Necesitamos más en Catalunya, no solo en Barcelona”, apostilla Cristina Brandner, gerente del Parc Audiovisual de Catalunya.

Los tres forman parte de una mesa redonda organizada en el marco del ISE cuya ambición es reforzar lazos entre este ecosistema y el británico y, sobre todo, ver qué puede aprender el uno del otro. Reino Unido es el motor más importante del Continente para la industria audiovisual, con un volumen de negocio anual de 109 millones de euros al año –según un informe de Acció sobre el sector– frente a los 44.400 millones que se atribuye a España.

En este sentido, en la mesa se sentaban también el profesor y director creativo de CoStar National Lab (la “mayor apuesta de i+D relacionada con este sector que ha hecho nunca el gobierno británico”), Will Saunders; o el máximo responsable de innovación en producto de Dock10 (la productora tras 'The Voice UK' o 'Who Wants to Be a Milionare'), Richard Wormwell.

“Llevamos diez años haciendo lo que vais a hacer vosotros", ha apuntado Saunders, comparando el Media City británico con el Catalunya Media City. "Hay muchos aprendizajes, por ejemplo, si volviese a empezar, me encargaría de que hubiese más recintos con capacidades de última generación a disposición de todo el que la quisiese: hay muchísimos proyectos artísticos que nunca escalan y que se podían beneficiar de un espacio así”, se ha explicado, lanzando una advertencia: "Estamos repitiendo los patrones del pasado, que son que solo los ricos y famosos tengan acceso a las mejores ideas antes que nadie, y es algo que nos tenemos que plantear, ahora que la tecnología está rompiendo tantas barreras", ha lanzado.

Avances del Media City

Según lo verbalizado por su director, está previsto que el Catalunya Media City tenga un espacio muy grande y vistoso dedicado, precisamente, al 'show'. Se trata de un proyecto, por cierto, que va a convertir el emblemático complejo de les Tres Xemeneies en un ‘hub’ dedicado íntegramente a la industria audiovisual. 7.000 metros cuadrados para formación, 5.500 metros cuadrados dedicados a infraestructura de última generación, 70.000 metros cuadrados para empresas y actividad económica en general, 16 laboratorios de innovación… y ese macro escenario del que habla López.

Pero, a juzgar por las tareas pendientes señaladas en otras ediciones del congreso (como que a Catalunya le faltan mas platós de producción virtual) o este jueves mismo, Govern y Ajuntament tendrán que invertir mucho más en ello. Porque ese ha sido otro punto de consenso: la inversión pública tiene que ir primero para que el capital privado se anime.

Especialización

Más adelante, la delegación británica ha preguntado a la catalana si creen que la comunidad tiene un área o foco de especialización dentro del audiovisual, pues el programa CoStars National Lab tiene 6 laboratorios repartidos por el país y han conseguido que cada uno de ellos (y por ende, la ciudad que lo alberga) se especialice en algo: música, videojuegos, producción de cine…

“Estamos al principio del proceso, y creo que esa idea de especialización es un punto de llegada, no de salida”, ha resuelto el director de Catalunya Media City. “Tenemos ideas e intuiciones de cuáles pueden ser nuestros puntos fuertes, pero estamos explorando; además, confío mucho en que las cosas pasan: Liverpool es la capital de la música, y una de las razones es que allí nacieran Los Beatles; tenemos un camino y una estrategia, pero después… la vida encuentra su camino”, ha concluido López.