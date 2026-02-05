Pensiones públicas
Estos son los países europeos donde la pensión permite vivir a los jubilados: España se encuentra entre ellos
Solo en 6 de los 30 países analizados la jubilación permitiría mantener un estilo de vida compatible con los gastos de los pensionistas
Subida de las pensiones en 2026: cuánto aumentan y qué cambia tras el nuevo decreto del Ejecutivo
A menudo, el régimen de pensiones español se enfrenta a problemáticas como el sostenimiento del sistema en el futuro o el envejecimiento de la población. En este sentido, los ciudadanos suelen dudar de la eficacia de las pensiones, cuestionando si una persona puede mantener su estilo de vida disponiendo únicamente de la pensión.
Sin embargo, un reciente estudio de DataPulse Research ha señalado que la pensión pública media en España supera en un 3% el gasto anual para las personas mayores de 65 años. Según los expertos, este porcentaje situaría España entre los cuatro países europeos con mayor equilibrio entre ingresos por pensión y coste de vida.
Dos de cada diez europeos superan los 65 años
El análisis establece que la pensión media en nuestro país alcanza los 19.844 euros anuales, mientras que el gasto medio del jubilado corresponde a los 19.349 euros. Junto a España, se encuentran territorios como Polonia (4%), República Checa (18%) y Rumanía (21%). Todos estos países liderarían el contexto europeo en cuanto a sostenimiento de pensión y gastos.
Aun así, este equilibrio no sería algo común en Europa, donde el promedio de la pensión pública desciende hasta los 17.321 euros y, en muchos casos, los ingresos no permitirían cubrir todos los gastos. Este factor adquiere gran importancia en un continente donde aproximadamente el 20% de los ciudadanos supera los 65 años.
El estudio confirma que en 24 de los 30 países europeos analizados, los ingresos obtenidos por la pensión pública no serían suficientes para cubrir el coste que supone la jubilación. En este sentido, los territorios más afectados serían Eslovenia y Hungría, donde la prestación económica únicamente les permite cubrir un 38-39% del coste total.
Aumenta el riesgo de pobreza entre los jubilados españoles
Según el estudio, los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas supondrían el 38% del presupuesto de los pensionistas en España. En segundo lugar, encontraríamos los alimentos, representando un 18%, seguido del transporte (8%) y el ocio (5%).
Si nos referimos a tipos de contrato, los expertos señalan que el 80% de los jubilados son propietarios de vivienda, mientras que un 20% recurre al alquiler. Sin embargo, a pesar de la elevada proporción de pensionistas propietarios, se estima que dos de cada diez jubilados se encuentran vulnerables frente a las subidas de los alquileres.
El riesgo de pobreza entre mayores de 65 años se convierte en uno de los factores más preocupantes en España, con cifras que se sitúan por encima de la media europea. Aquellos que no poseen una vivienda en propiedad, mujeres jubiladas y hogares con escasos ingresos se convierten en los grupos con mayor riesgo de sufrir dificultades económicas.
