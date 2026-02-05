La empresa barcelonesa dueña de Ballerina compra los estropajos Nanas

Nueva adquisición de Century Brands en el mercado de los productos de limpieza del hogar. Esta compañía barcelonesa propietaria de marcas tan conocidas como las fregonas y bayetas Ballerina, los dentífricos Close Up o los limpiadores de madera O'Cedar acaba de cerrar la adquisición de Nanas, marca muy reconocida por los consumidores por haber lanzado en 1973 el primer estropajo metálico del mercado. La compra también incluye la marca de estropajos portuguesa Bravo, ampliamente presente en los hogares portugueses desde 1963.

Tanto Nanas como Bravo pertenecían hasta ahora a la multinacional estadounidense Colgate-Palmolive, que en España ha decidido centrarse en el negocio de salud bucodental (Colgate), cuidado personal (Sanex) y alimentos para mascotas (Hill's). El acuerdo entre Century Brands y Colgate-Palmolive se firmó el pasado mes de agosto, pero la integración efectiva de las dos marcas en la compañía catalana no se produjo hasta finales de 2025.

"Esta adquisición refuerza nuestra posición en el mercado ibérico y genera claras sinergias con nuestro negocio de bayetas y fregonas Ballerina. La operación se enmarca en una estrategia de consolidación y liderazgo en las categorías en las que operamos, droguería y cuidado personal, y nos permite seguir desarrollando marcas tan emblemáticas e históricas como Nanas y Bravo", afirma Andreu Sopena, director general de Century Brands. Sopena destaca la notoriedad de Nanas entre la población española, ya que fue una marca de gran éxito que acabó dando nombre, de forma genérica, a los estropajos metálicos, conocidos como "nanas". "Son marcas que se venden en toda la gran distribución tanto en España como en Portugal, pero queremos hacerlas crecer porque todavía cuentan con un importante potencial recorrido", apunta Sopena.

Andreu Sopena, director general de Century Brands. / Century Brands / EPC

Este ejecutivo, que cuenta con una dilatada trayectoria en el sector del gran consumo, fundó Century Brands en 2017 después de adquirir, en el marco de un concurso de acreedores, un puñado de marcas comerciales muy antiguas que habían pertenecido a la antigua empresa familiar catalana PGC Nubiola. Desde entonces, Century Brands ha ido creciendo con nuevas adquisiciones aprovechando que todas las grandes multinacionales del sector del cuidado del hogar han apostado por reducir su portafolio de marcas y abandonar aquellas que estaban, por ejemplo, muy focalizadas en un solo país. La compra más relevante se ejecutó en 2022, cuando Century Brands adquirió la marca de bayetas Ballerina al grupo alemán Henkel.

Según ha explicado Sopena a EL PERIÓDICO, Century Brands ha cerrado 2025 con un volumen de facturación de 7 millones de euros, cifra que supone un crecimiento del 18% respecto al año anterior. Gracias a la incorporación de las dos nuevas marcas y al impulso que lleva la compañía, el objetivo es alcanzar unos ingresos de 9 millones en 2026, lo que supondría un alza cercana al 30%.

Nueva vida a marcas históricas españolas de droguería

Entre las marcas de droguería y cuidado personal de la empresa barcelonesa también figuran los productos de encendido de fuego Magic, los limpiadores de superficies de madera O’Cedar, las cremas de manos Famos, los jabones de manos LUX y los dentífricos Close UP, a los que se suman ahora las marcas de estropajos Nanas y Bravo. La compañía es también dueña de la marca de abrillantado de metales Stark, de los raticidas Nogat, de los desatascadores Rak, de los polvos de talco Calber, de los limpiadores Casa Verde y de la colonia ClairMatin. Otra de sus enseñas es Blancotex, heredera del Azul Montserrat, un innovador producto blanqueador lanzado por Nubiola en 1914 y que contenía un iluminador óptico o pigmento azul que se fabricaba en Barcelona.

Noticias relacionadas

Century Brands cuenta con una pequeña fábrica en Lladó, cerca de Figueres (Girona), y emplea a 20 personas. Su fundador, Andreu Sopena había trabajado anteriormente en multinacionales como Kraft Foods, Orangina Schweppes, Georgia Pacific Essity (Colhogar), Spotless Group y Henkel.