Michael Burry avisa de una "espiral de muerte" en Bitcoin: "No hay razón orgánica para que pare su caída"

Michael Burry nunca deja indiferente a nadie. El gestor legendario que protagonizó 'La Gran Apuesta' (The Big Short) por su acierto al predecir la crisis hipotecaria de 2008, ha vuelto a encender las alarmas. Esta vez, el objetivo es Bitcoin.

En un post publicado en la red social de pago Substack, al que tuvo acceso Bloomberg, Burry advirtió de que la principal criptomoneda del mundo podría estar entrando en una "espiral de muerte" autosostenida que arrastraría a empresas enteras y contaminaría otros mercados financieros.

La criptomoneda cotiza ya por debajo de los 70.000 dólares, un nivel que no se veía desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Desde su máximo histórico de octubre, el bitcoin ha perdido más del 40% de su valor.

Para Burry, esta caída demuestra que el activo nunca fue el "oro digital" que prometía ser. "Ha quedado expuesto como un activo puramente especulativo y no ha logrado consolidarse como cobertura frente a la depreciación monetaria", señaló el fundador de Scion Asset Management.

Escenarios alarmantes al alcance

El gestor californiano no se corta en describir un panorama catastrófico si las caídas se agudizan. "Los escenarios preocupantes son una realidad cercana", escribió Burry. Si el bitcoin retrocede otro 10%, Strategy Inc. (antes MicroStrategy), la mayor tesorería corporativa de criptoactivos del planeta dirigida por Michael Saylor, se encontraría con pérdidas de miles de millones de dólares y vería "prácticamente cerrados los mercados de capitales" para financiar nuevas compras.

Imagen representativa del bitcoin / ARCHIVO

La situación es crítica porque Strategy no adquiere bitcoins con caja propia, sino emitiendo deuda y acciones. Casi 200 empresas cotizadas han seguido este modelo, acumulando la criptomoneda en sus balances.

Como estas posiciones deben valorarse a precio de mercado en sus cuentas, nuevas caídas obligarán a los responsables de riesgo a recomendar ventas masivas para evitar pérdidas mayores.

Un efecto dominó que preocupa a Wall Street

Burry alerta de un efecto colateral inesperado, que es la reciente caída del oro y la plata. Según sus cálculos, hasta 1.000 millones de dólares en metales preciosos fueron liquidados a final de enero por tesoreros corporativos y especuladores cripto que necesitaban cubrir pérdidas.

Estos futuros tokenizados de metales no están respaldados por oro físico real, por lo que sus ventas masivas pueden desbordar el mercado de metales físicos y provocar una "espiral de muerte colateral".

No hay una razón de uso orgánico que explique que el bitcoin desacelere o detenga su caída Michael Burry — Inversor y gestor de fondos

El inversor ve un callejón sin salida. Si el activo alcanzara los 50.000 dólares, un nivel un 33% inferior al actual, los mineros de la red quedarían insolventes y los futuros tokenizados de metales "colapsarían en un agujero negro sin compradores".

Rechazo a la narrativa institucional

Con todo, Burry desmonta la idea de que la entrada de instituciones y la creación de ETFs al contado hayan consolidado al bitcoin. "No hay nada permanente en los activos de tesorería", sentenció.

De hecho, los ETF de Bitcoin registraron en enero algunas de sus mayores salidas desde noviembre, mientras la correlación con el S&P 500 se sitúa cerca de 0,50, confirmando su comportamiento como activo de riesgo puro y no como refugio.

El gurú, que ya comparó en el pasado las criptomonedas con la tulipomanía del siglo XVII (cuando los precios de los bulbos de tulipán alcanzaron niveles irracionales), admite que el tamaño del mercado cripto limita el contagio sistémico generalizado.

No obstante, para los inversores corporativos y minoristas que acumularon posiciones en los últimos doce meses, el mensaje es claro: la corrección puede no haber hecho más que empezar.