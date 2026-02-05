Competencia autoriza finalmente la venta de Esteve Teijin a su competidora Oximesa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado finalmente, más de un año después de que se anunciase la operación, que Oximesa absorba a Esteve Teijin.

El conflicto empezó cuando Nippon Gases (filial europea del grupo japonés Nippon Sanso) anunció que había llegado a un acuerdo con la farmacéutica catalana Esteve y el grupo japonés Teijin para comprar Esteve Teijin, una empresa que habían constituido entre las dos para ofrecer terapias respiratorias a domicilio. Era diciembre de 2024 y la compradora explicaba que sería Oximesa la que absorbería, a la práctica, a Esteve Teijin. Oximesa es la compañía española a través de la cual Nippon Gases ofrece, también, servicios de terapia respiratoria en casa.

Fue eso lo que activó a la CNMC, que hizo público hacia mitad del año pasado que estudiaría la operación por posibles riesgos para la libre competencia en el mercado español de terapias respiratorias a domicilio. Su sospecha era que al comerse a uno de sus dos únicos competidores, Oximesa reforzaba enormemente su posición y el mercado quedaba reducido a dos operadores, lo que "incrementa la probabilidad de comportamientos coordinados" entre ambos.

"Con la desaparición de Esteve Teijin, los incentivos de Oximesa para ofrecer precios tan competitivos como antes disminuyen", se explicaba esta institución. "La compra, también podría reducir, muy especialmente, la calidad y/o la innovación por parte de Oximesa y del resto de operadores del mercado", seguía.

Finalmente, sin embargo, la operación podrá tirar hacia adelante. La propia CNMC ha hecho público este jueves que Oximesa se ha comprometido a una serie de comportamientos que este organismo considera suficientes para mitigar sus temores respecto al futuro del mercado.

La empresa propone invertir los ahorros de costes derivados de la operación en elementos que permitan mejorar los niveles de calidad asistencial e innovación de Oximesa. También comparar la calidad del servicio prestado por Oximesa y Esteve Teijin y aplicar las mejoras necesarias para asegurar que este no pierde calidad. Por último, la compañía se compromete a limitar, durante tres años, el incremento del precio de los servicios de terapias respiratorias a domicilio a la evolución del IPC.

"La CNMC considera suficientes los compromisos propuestos por Oximesa para solucionar los problemas detectados y ha aprobado la operación", concluye el comunicado de la CNMC.