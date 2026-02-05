El BCE no se inmuta ante la fortaleza del euro y mantiene los tipos en el 2% por quinta reunión consecutiva

La inestabilidad del mercado de divisas, que ha llegado a empujar al euro a máximos desde 2021, no ha sido pretexto suficiente para que el Banco Central Europeo (BCE) relaje su política monetaria. El organismo presidido por Christine Lagarde ha decidido, por quinta reunión consecutiva, mantener los tipos de interés en el 2%, con las cifras de inflación de finales de 2025 ligeramente moderadas y las buenas proyecciones de crecimiento del PIB.

Así consideraban que sucedería prácticamente todos los analistas macroeconómicos, apuntando que el BCE no se dejaría llevar por la reciente fortaleza de la divisa comunitaria, perpetuando su enfoque “reunión por reunión” y fiel a las indicaciones procedentes de los datos para marcar el rumbo monetario de la Eurozona.

"La economía sigue mostrando resistencia en un entorno mundial difícil. El bajo nivel de desempleo, los sólidos balances del sector privado, la gradual puesta en marcha del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de los tipos de interés están sustentando el crecimiento", ha argumentado el BCE en un comunicado adjunto a su decisión.

"Al mismo tiempo", destaca la institución presidida por Christine Lagarde, "las perspectivas siguen siendo inciertas, debido en particular a la continua incertidumbre en materia de política comercial mundial y a las tensiones geopolíticas".

Determinación por mantener la inflación controlada

El Consejo de Gobierno del BCE ha afirmado estar "determinado" a cerciorarse de que la inflación "se estabilice en torno al 2% en el medio plazo". Para ello, tal y como señalaban los analistas, la institución insiste en seguir un enfoque "dependiente de los datos y reunión a reunión" para determinar la posición adecuada en política monetaria. Según ha indicado el BCE, el principal factor que determinará sus decisiones de cara al futuro será "la evaluación de las perspectivas de inflación y los riesgos que las rodean, a la luz de los datos económicos y financieros disponibles".

"El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano a seguir una trayectoria concreta de los tipos de interés", apostilla el mensaje, confirmando la negativa del organismo a adscribirse a cualquier tendencia, tomando la decisión de subir, mantener o bajar los tipos de interés en función de los indicadores y manteniendo su independencia.

La economía europea aguanta, pero sufre por la incertidumbre

Lagarde ha destacado en su conferencia de prensa el crecimiento de la economía de la Eurozona en 2025, del 0,3%, impulsado principalmente por el sector servicios, más concretamente por la industria de la comunicación e información. La presidenta de la institución ha detallado que "el aumento de los ingresos laborales, junto con una menor tasa de ahorro de los hogares, debería impulsar el consumo privado".

En cuanto a los riesgos que aguardan a la Eurozona en el horizonte, Lagarde considera que uno de los mayores es "un entorno global volátil a nivel político". "Más fricciones en el comercio internacional podrían interrumpir las cadenas de suministro, reducir las exportaciones y debilitar el consumo y las inversiones", ha destacado Lagarde, indicando que las tensiones geopolíticas, en especial "la injustificada guerra de Rusia contra Ucrania", siguen suponiendo una fuente de incertidumbre.

Una decisión esperada

Lo cierto es que, durante el pasado mes de enero, la mayor parte de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE dieron señales de estar conformes con el curso de la estrategia del supervisor. Álvaro Santos Pereira (Banco de Portugal) y Dimitar Radev (Banco Nacional de Bulgaria) reiteraron la expresión “buena posición”, que Lagarde ha utilizado en el pasado para justificar el inmovilismo de la institución.

Felipe Villarroel, gestor de TwentyFour AM, avisó esta semana de que la reciente apreciación del euro "se ha convertido en un tema clave" para Lagarde debido a su posible impacto desinflacionario. Sin embargo, el analista apostó por que la institución supervisaría la situación por el momento, en lugar de tomar medidas inmediatas.

Isabel Schnabel, una de las voces más prominentes en el BCE y presente en las quinielas para suceder a Lagarde, mencionó hace semanas que no habría cambios en la política monetaria “en un futuro previsible”, por lo que la decisión del organismo se alinea con dichas tesis.