El BBVA deja atrás la opa con un nuevo récord de beneficio de 10.511 millones y la perspectiva de seguir batiéndolo hasta 2028

El BBVA deja atrás el año en que vio frustrarse su oferta de compra (opa) del Sabadell con un nuevo récord de resultado. El banco de origen vasco ganó 10.511 millones de euros en 2025, el 4,5% más que en el ejercicio anterior y su cuarto máximo anual consecutivo de beneficio. Además, prevé nuevos incrementos del resultado en los próximos tres ejercicios (especialmente en 2027 y 2028), pagará un dividendo complementario récord en abril (0,6 euros por título, con 3.405 millones de desembolso) y realizará una nueva devolución de capital extraordinaria a sus accionistas (previsiblemente de unos 2.800 millones) en la segunda mitad de 2026, mediante una recompra de acciones o un dividendo extraordinario.

Pese a todo ello, sus acciones han caído con fuerza en bolsa, dejándose un 8,81% como el más perjudicado de la jornada. El desplome se debe, principalmente, a que los analistas e inversores han juzgado “demasiado conservadoras” sus estimaciones de resultados para el ejercicio en curso, “cosa que puede ser”, según ha reconocido su presidente. Carlos Torres, en cualquier caso, le ha restado importancia como una “corrección de un día” y el consejero delegado, Onur Genç, se ha mostrado convencido de que el banco volverá a subir en bolsa a medida que vaya logrando los resultados que ha avanzado.

Torres, asimismo, ha insistido en la idea de que la opa es un “capítulo cerrado”, al tiempo que ha apuntado que ya ha sacado los “aprendizajes” de la polémica operación que prometió, si bien no los ha detallado porque son para “uso interno”. Eso sí, ha destacado la “importancia” que tuvo diseñar un plan estratégico para el periodo 2025-2028 en plena opa y con independencia de su resultado, así como que la “disciplina financiera (en referencia al precio ofrecido) ha dado su fruto” en la evolución de la acción.

Tamaño suficiente

En plena resaca del anuncio de la compra del Webster Bank por parte del Santander en Estados Unidos, el banquero ha defendido su decisión de vender la filial en el país del BBVA a finales de 2020. La alternativa que se analizó, ha argumentado, fue realizar una compra para alcanzar la escala suficiente, pero en aquel momento la cotización de los bancos europeos era demasiado baja y la operación no hubiera sido rentable. En la misma línea, ha destacado que el BBVA es ya el segundo banco de la zona euro por valor bursátil y ha mantenido que tiene el tamaño suficiente para competir en todos sus mercados y no se plantea intentar adquisiciones, sino seguir creciendo de forma orgánica.

Por mercados, México sigue siendo el principal contribuidor al beneficio del grupo (5.264 millones, -3,4%), por delante de España (4.175 millones, 11,3%). A más distancia se sitúan Turquía (805 millones, 31,8%), Perú (295 millones, 29,9%), Colombia (143 millones, 58,5%) y Argentina (133 millones, -27,1%). El resto de negocios en Latinoamérica (Chile, Venezuela y Uruguay) aportó 155 millones (14,5% más), mientras que el resto de negocios (banca mayorista en Estados Unidos, Europa y Asia y los bancos digitales en Italia y Alemania) ganaron 627 millones, 22,9% más.

La mejora del resultado de 2025 se basó en primer lugar en el incremento del crédito (11,7% en total, 8% en España) y el número de clientes (11,5 millones, hasta los 81,2 millones, de los que más de un millón en España, hasta los nueve millones). Ello permitió que los ingresos por la diferencia de intereses entre los préstamos y los depósitos aumentasen (4%) a pesar de la bajada de los tipos de interés de referencia. También contribuyó el aumento de los ingresos por comisiones (2,8%). Los gastos (1%) y las provisiones (5,7%) crecieron menos, lo que llevó a que la subida final del resultado fuese del 4,5%, que hubiera sido del 19,2% de no ser por la evolución negativa del tipo de cambio de algunas de las divisas en que opera respecto al euro.

Remuneración al accionista

El banco anunció el pasado julio que prevé ganar 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028 y que ello le permita disponer de unos 36.000 millones para remunerar a sus propietarios, de los que 13.000 millones (en torno al 13% de su actual valor bursátil) se distribuirán "a corto plazo". Más de 6.000 millones corresponderán a la retribución ordinaria a cargo de los beneficios y otros cerca de 7.000 millones a una remuneración extraordinaria por el reparto del exceso de capital que acumula la entidad.

En cuanto a la retribución ordinaria, ya pagó 1.844 millones mediante el dividendo adelantado récord de 0,32 euros por acción antes de impuestos que abonó el 7 de noviembre. Ahora ha anunciado que el dividendo complementario que pagará en abril será de 0,6 euros (3.405 millones de desembolso), con lo que el total del año será de un récord de 0,92 euros, un 31% más que en 2024. A ello se suma la recompra de acciones por valor de 993 millones que anunció con cargo a los resultados de 2024 y que culminó en diciembre.

En cuanto a la remuneración extraordinaria, a mediados de diciembre anunció un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia. El banco, así, El BBVA tiene un objetivo autoimpuesto de capital de entre el 11,5% y el 12%, muy superior al mínimo que le exigen los supervisores, y cerró el año pasado con un capital del 12,7%, lo cual implica un exceso sobre el objetivo del 12% de 2.777 millones de euros, cifra en línea con los 2.800 millones que falta por repartir al banco para alcanzar los 13.000 millones prometidos a corto plazo.