RESULTADOS BANCA
BBVA firma un beneficio récord de 10.511 millones en 2025 y reparte el mayor dividendo de su historia
La entidad que preside Carlos Torres se consolida como uno de los bancos más rentables de Europa y pagará un dividendo de 5.249 millones
BBVA ha superado las expectativas de los analistas y logró el mayor beneficio neto en su historia de 10.511 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un 4,5% más que el año anterior, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Por ello, la entidad ha reforzado su renumeración al accionista con un dividendo de 92 céntimos por acción, equivalente a 5.200 millones de euros repartidos a sus inversores.
México volvió a sobresalir como el principal motor del negocio. El segmento mexicano del negocio aportó 5.264 millones de euros al beneficio, lo que implica casi la mitad del total de 10.511 millones, y creció un 5,7% con respecto a 2024 (excluyendo el cambio de divisas). Si se excluye el efecto de las divisas, el beneficio del grupo aumentó un 19,2%.
En términos de rentabilidad, BBVA se ha mantenido entre los bancos más rentables, con un ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) del 19,3%, niveles que se sitúan muy por encima del sector. Y, pese la remuneración al accionista, siendo la mayor de su historia, BBVA cerró el último ejercicio con un CET1—el rartio de solvencia— del 12,7%, muy por encima de los mínimos que exige el Banco Central Europeo (BCE). El CET1 se considera como el colchón de seguridad del banco, y cuanto más alto se sitúa, más alto es la capacidad del banco de absorber choques económicos sin poner en peligro a los depósitos.
Además, BBVA ha comunicado al mercado el lanzamiento de una recompra de acciones de hasta 3.960 millones de euros que ya cuenta con el visto bueno del BCE.
[Noticia de última hora, habrá actualización]
