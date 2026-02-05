Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ángel Escribano se reafirma en la presidencia de Indra y asegura que cuenta con el total respaldo de todos los accionistas

El directivo sale al paso de las informaciones que le situaban fuera de la compañía cotizada española por las dudas generadas en los últimos días en la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el Gobierno

Archivo - (I-D) El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid

Archivo - (I-D) El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha reiterado su determinación de continuar al frente de la compañía y seguir impulsando la construcción de una Indra “más fuerte y sólida” tras algunas informaciones que le situaban fuera de la compañía por las dudas generadas en los últimos días en la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el Gobierno. Según ha señalado, la evolución de los resultados, la cartera y la posición financiera del grupo avalan el rumbo tomado, que cuenta con el respaldo pleno del consejo de administración y de la totalidad de los accionistas.

Este miércoles Escribano se reunió en Moncloa con Manuel de la Rocha, director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia de Gobierno, en un encuentro en el que distintas fuentes confirman a EL PERIÓDICO que se producen con recurrencia. Tanto el presidente de Indra como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) niegan que en el cónclave se pidiese su dimisión a pesar de que las especulaciones al respecto han alimentado la reciente caída en bolsa de la tecnológica española. Las acciones de la tecnológica caen un 18% en las tres últimas sesiones, en un claro mensaje de que el mercado está con la actual dirección comandada por Ángel Escribano y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, decididos, ambos, a que la compañía se convierta en el "tractor" de la industria nacional de la defensa en pleno rearme europeo

En este sentido, Escribano ha indicado que mantiene el foco en el desarrollo del plan estratégico de Indra y que trabaja de forma activa en la identificación y puesta en marcha de alianzas industriales y tecnológicas. El objetivo, ha explicado, es reforzar el crecimiento, ampliar la capacidad industrial y sostener la creación de valor a largo plazo.

La compañía, inmersa en un proceso de transformación, afronta además —como empresa tractora de la industria nacional— el actual escenario geopolítico en España y en Europa, un reto que, en palabras del presidente, exige “un liderazgo fuerte” y una visión disruptiva.

Indra comparte con todos sus accionistas, ha añadido, una meta común: contribuir a hacer más grande la empresa y consolidarla como una compañía global de referencia en los ámbitos de Defensa, Aeroespacio y Tecnologías Digitales Avanzadas.

Escribano ha recordado que hace unas semanas se cumplió un año desde su nombramiento como presidente. Durante este periodo, ha afirmado, se ha avanzado de manera decidida en el cumplimiento de los objetivos del plan “Leading the Future”, refrendado por la Junta General de Accionistas y por el consejo de administración. Con ello, el grupo reafirma su compromiso de construir capacidades industriales, fortalecer el ecosistema español y generar valor sostenible tanto para los accionistas como para España.

