Eva Morales (Amazon): "La entrega rápida ya no es una comodidad, es una herramienta esencial del día a día"

Amazon, el gigante del comercio electrónico, cerró 2025 con su mayor volumen histórico de entregas rápidas en España, con más de 190 millones de productos enviados el mismo día a clientes Prime. Detrás de este despliegue logístico hay una combinación de tecnología, anticipación de la demanda y reorganización de la red de distribución, explica Eva Morales, responsable de calidad y experiencia de entrega de Amazon para Europa, en una conversación con EL PERIÓDICO.

Amazon alcanzó un récord en entregas el mismo día para sus clientes Prime en Europa. ¿Qué tipo de productos ven que se pide con mayor frecuencia para entregar rápido?

Lo que más nos piden con 'Entrega hoy' son productos básicos del día a día: toallitas de bebé, leche en polvo, complementos alimenticios... De hecho, según nuestro estudio 'El lujo del tiempo', elaborado por HarrisX para Amazon, vemos que los españoles recurren a la entrega rápida principalmente para productos del hogar y de despensa (46%), tecnología (37%) y belleza y cuidado personal (32%).

Esto nos confirma algo importante: la entrega rápida ya no es solo una comodidad, sino una herramienta esencial para el día a día. Especialmente para las familias con niños, que recurren a esta alternativa para sus compras de alimentación (51%), ropa (57%) y juguetes (25%), porque les ayuda a gestionar mejor sus agendas y resolver esas necesidades de última hora.

Por eso nos hace tanta ilusión compartir que 2025 ha sido nuestro mejor año en entregas rápidas. Hemos batido nuestro propio récord: más de 190 millones de artículos entregados el mismo día o al día siguiente a clientes Prime en España, y 13.000 millones en todo el mundo, incluyendo millones de productos básicos.

Pero lo que realmente nos importa es lo que esto significa para nuestros clientes: la entrega rápida y gratuita, uno de los principales beneficios de la suscripción Prime, se traduce en un ahorro de tiempo y dinero. Solo el año pasado, los clientes Prime en España ahorraron de media 120 euros en entregas rápidas y gratuitas. Eso es más del doble de lo que cuesta la suscripción anual, que además incluye entretenimiento, ofertas exclusivas y mucho más.

¿Las entregas rápidas se han vuelto un estándar en el comercio electrónico? ¿Cómo se diferencia Amazon?

Trabajamos para hacer la vida de nuestros clientes más fácil cada día. En un contexto en el que más de la mitad de los españoles (54%) vive con prisa, sabemos que la entrega rápida se ha convertido en una herramienta clave para gestionar el día a día, pero también la flexibilidad.

Nuestro objetivo es que recibir un pedido se adapte a sus rutinas, y no al contrario, y, por eso, ofrecemos múltiples opciones de entrega: en casa, en el trabajo o en establecimientos por los que pasan habitualmente. En este sentido, Amazon cuenta con una red de más de 20.000 puntos de recogida en toda España, que incluye Amazon Lockers, Amazon Counters y puntos de recogida asociados. En el último año, esta red ha crecido en más de un 20% respecto al año anterior.

¿Cómo decide Amazon en qué zonas ampliar sus servicios de entregas en el mismo día?

Nuestro objetivo es llegar a todos nuestros clientes, estén donde estén. Actualmente, nuestro servicio 'Entrega hoy' está disponible para clientes Prime en 16 ciudades españolas: Alicante, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Jerez de la Frontera, Elche, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Además, nuestra red logística cubre el 100% de los códigos postales de la península, y llega a más del 90% en menos de dos días. Y seguiremos trabajando para que todos puedan recibir lo que necesiten de forma rápida y cómoda.

¿Cuál es su estrategia de gestión para mejorar la calidad de las entregas en Amazon?

Las mejoras en nuestra velocidad de entrega son el resultado de una combinación de varios factores. Por un lado, acercar los productos a nuestros clientes es fundamental: cuanto menor es la distancia que recorre un paquete, menos traspasos sufre y más rápido llega a su destino.

Y, por otro lado, está la tecnología. Utilizamos la tecnología de optimización de la cadena de suministro que ayuda a predecir la demanda de más de 400 millones de productos cada día, utilizando 'deep learning' y modelos de IA para decidir qué producto almacenar, cuánta cantidad y en qué centro de Amazon, al mismo tiempo que se coordinan los envíos de inventario de millones de vendedores de todo el mundo. Además, hemos optimizado nuestros sistemas de gestión de inventario y almacén. Identificamos qué productos se piden más y los colocamos en zonas diseñadas específicamente para que preparar los pedidos sea mucho más rápido.

¿Cómo ha evolucionado la oferta de entregas rápidas en Europa?

Lo que vemos es que la entrega rápida se ha convertido en una herramienta clave para el día a día de nuestros clientes. De hecho, según nuestro estudio 'El lujo del tiempo', el 51% de los españoles asegura que les ayuda a evitar esos recados de última hora y mantener su rutina bajo control. Y cuando surge una urgencia, el 73% confía en ella como su primera solución.

Por eso en Amazon seguimos innovando e invirtiendo para acelerar cada vez más nuestras entregas y ofrecer mayor flexibilidad que se adapte a su día a día.

¿Puede aportar algunos planes a futuro para este mercado?

En Amazon no hablamos de planes de futuro, pero lo que sí puedo decirte es que nuestro foco seguirá siendo el cliente y continuaremos innovando para estar ahí cuando nos necesiten.