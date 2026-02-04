Transportes crea una unidad para reforzar el mantenimiento preventivo en Rodalies y anticiparse a las incidencias

La llegada a Barcelona del secretario de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha arrancado con un anuncio. El departamento que dirige Óscar Puente ha decidido reforzar la estructura técnica de Adif en Catalunya con la creación de una nueva división centrada en el mantenimiento preventivo de la red ferroviaria, en plena crisis en Rodalies. La nueva división dependerá de la Subdirección de Mantenimiento de la empresa gestora de las infraestructuras. El objetivo, han asegurado en un comunicado, es "anticipar incidencias y mejorar la capacidad de reacción ante problemas técnicos que afectan al servicio ferroviario", especialmente tras los fallos registrados en las últimas semanas.

La reorganización responde, según Transportes, a la complejidad operativa de la red en Catalunya y al impacto que factores como el cambio climático pueden tener sobre la infraestructura ferroviaria. El nuevo órgano trabajará coordinadamente con la Oficina Técnica del Plan de Rodalies, que impulsa la modernización del sistema ferroviario de cercanías.

30 personas más

Entre las medidas previstas figura también la creación de equipos operativos técnicos con dedicación exclusiva a las principales líneas de Rodalies, en concreto la R1, la R2 y la R4, así como a los túneles ferroviarios de Barcelona, considerados puntos críticos del sistema por su elevado volumen de circulación. Además, el ministerio ha anunciado la convocatoria de una oferta pública de empleo para incorporar a 30 profesionales destinados a reforzar el personal operativo en Catalunya. Estas incorporaciones buscan aumentar la capacidad de intervención y mantenimiento sobre el terreno.

Las actuaciones anunciadas pretenden tener impacto a corto plazo en la mejora de la calidad del servicio, en un momento en que la red de Rodalies acumula incidencias, retrasos y suspensiones de servicio que han generado tensión política y malestar entre los usuarios.

El refuerzo técnico coincide con la presencia continuada en Barcelona de Santano, desplazado a Catalunya sin fecha de regreso con el objetivo de "coordinar la respuesta a la crisis ferroviaria desde el territorio y reforzar la interlocución con la Generalitat". Su permanencia responde a la voluntad del Ministerio de supervisar directamente la recuperación del servicio tras el accidente registrado en Gelida y los fallos posteriores en el sistema de control ferroviario.