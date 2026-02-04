El sector de la Defensa sigue fortaleciéndose en Asturias: un socio de Indra en blindados abre un centro tecnológico en Oviedo

La empresa madrileña Piedrafita Systems, que recientemente firmó un acuerdo con Indra para desarrollar conjuntamente soluciones tecnológicas para vehículos militares, ha puesto en marcha en Oviedo un centro de nuevas tecnologías. Piedrafita se suma así al ecosistema de la industria de la defensa que está creciendo en el Principado al calor de la experiencia de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, los ambiciosos planes de Indra y Escribano M&E y los programas especiales de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas de España.

Piedrafita se fundó en 1987 como empresa de diseño e ingeniería de deportes de motor y pronto alcanzó relevancia en el mundo de los rallies. En 1995 se internó en el sector de la defensa con la instrumentación del primer prototipo del blindado Pizarro fabricado por Santa Bárbara Sistemas. Desde entonces, Piedrafita ha ido ganando posiciones en este sector de los blindados y es un referente en áreas críticas como los sistemas eléctricos y de suspensión, claves para el rendimiento y la fiabilidad de los exigentes vehículos de combate.

En noviembre pasado, Piedrafita Systems suscribió un acuerdo con Indra –que ha ubicado en Gijón su división de vehículos blindados (Indra Land Vehicles) y estudia ampliar su actividad en Avilés–, para desarrollar conjuntamente soluciones tecnológicas avanzadas para las Fuerzas Armadas. En concreto, ambas compañías impulsarán sus capacidades en tecnología de última generación en áreas críticas para las misiones de defensa, especialmente en los sistemas eléctricos y de suspensión de los vehículos terrestres militares.

Al igual que Indra, Piedrafita ya cuenta con presencia en Asturias. El pasado año abrió un centro de nuevas tecnologías en unas oficinas del centro de Oviedo y, según señalaron fuentes del sector, tiene importantes planes de expansión. De momento, este centro tecnológico de Oviedo está centrado en el desarrollo de software.

Indra Group, Piedrafita Systems y The Next Pangea –empresa impulsada por ArcelorMittal de aplicaciones de inteligencia artificial y nuevos materiales– se han incorporado a Asturias Hub Defensa, la asociación empresarial de tecnología de Asturias para el desarrollo de la industria de la defensa. "La incorporación de Indra Group, Piedrafita Systems y The Next Pangea reúne en el hub una combinación especialmente valiosa: capacidades industriales de primer nivel, soluciones especializadas para plataformas terrestres e innovación tecnológica disruptiva", resaltó la directora del Asturias Hub Defensa, Carolina Díaz. "Así, consolidamos el crecimiento del ecosistema regional en defensa, seguridad y tecnologías duales y reforzamos nuestra ambición de impulsar la colaboración entre la industria nacional de defensa con impacto real desde Asturias", agregó Díaz.