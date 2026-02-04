Emprendedores
Roger Bettosini, el emprendedor catalán de 23 años que triunfa con 'cheesecakes' a 99 céntimos: "Facturamos hasta 50.000 euros al mes"
El joven emprendedor empezó con un local en Barcelona y, tras el éxito inicial, su negocio se ha expandido en Madrid, València y Pamplona
La pastelería con los ‘cheesecake’ más baratos y virales de Barcelona abre tienda en Gràcia: cuestan 99 céntimos
Roger Bettosini dio con la clave del éxito a sus 21 años. Fundó 99Cheesecake, una cadena de pastelerías que se ha vuelto viral en redes sociales por ofrecer porciones de tarta de queso a tan solo 0,99 euros. El joven empresario comenzó con un local en Barcelona y, tras el éxito inicial, su negocio se ha expandido a Madrid y Valencia.
Una de las claves de su fama es su precio, pero también la calidad de sus cheesecakes: muy cremosos, suaves y con un sabor intenso. Además, cada porción puede personalizarse con toppings de todo tipo, lo que eleva su valor. Entre los sabores que ofrecen se encuentran chocolate blanco, Lotus Biscoff y una 'premium del mes' que varía constantemente.
Hace unos días, Bettosini acudió al pódcast 'Talent' para explicar cuánto dinero factura 99Chesecake en un mes, entre otros temas.
El empresario reveló que "mensualmente facturamos entre 30.000 y 50.000 euros, lo que nos permite contar con dos o tres personas en cada local. Según él, lo más importante es que cada puesto está cubierto por perfiles distintos.
Explicó que la clave del éxito radica en la organización del personal y en el modelo de negocio: "Priorizamos las horas trabajadas por encima de los turnos partidos. Tenemos jornadas más cortas y más personal en lugar de pocas personas trabajando más tiempo. Para lograr recurrencia, la única opción era un modelo takeaway, no con modelo de silla".
La diferencia es que "el modelo con mesas implica costes estructurales adicionales por los camareros, mientras que el takeaway no. Además, la rotación de clientes es mucho más baja con mesas y mucho más alta en el takeaway".
Por último, tiene claro que "con los precios que tenemos actualmente es completamente imposible que podamos afrontar un modelo así".
