Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesBarcelonaInternational PaperEpsteinAP7Calendario laboralHuelga maquinistasQuirón PrevenciónOuigoEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Mercado inmobiliario

El precio del euríbor hoy, 4 de febrero: ligero revés para los hipotecados

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. 

Valor del euríbor hoy, 4 de febrero

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%.

El año arrancó en enero de 2025 con un 2,525% y se despidió en diciembre en el 2,267%. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

El índice de hoy, 4 de febrero de 2026, queda en 2,234% (+0,009), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,226% (-0,019).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,181 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

Noticias relacionadas

Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  2. Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
  3. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
  4. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  5. Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
  6. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  7. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  8. Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer

De California a la España vacía: el hombre que compró un pueblo abandonado para empezar de cero

De California a la España vacía: el hombre que compró un pueblo abandonado para empezar de cero

Más de 1500 iguanas caen de los árboles por las olas de frío en Florida

Más de 1500 iguanas caen de los árboles por las olas de frío en Florida

Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"

Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"

Más de 650 incidencias y 3.500 desalojados por inundaciones y desbordamientos en Andalucía

Más de 650 incidencias y 3.500 desalojados por inundaciones y desbordamientos en Andalucía

Elisa Mouliaá retira por sorpresa la denuncia contra Errejón por abuso sexual, tras ser admitida a trámite: "No es una retractación"

Elisa Mouliaá retira por sorpresa la denuncia contra Errejón por abuso sexual, tras ser admitida a trámite: "No es una retractación"

Caminar no basta después de los 65: Harvard señala el ejercicio clave para frenar el envejecimiento

Caminar no basta después de los 65: Harvard señala el ejercicio clave para frenar el envejecimiento

Arte, cultura y negocio con visión europea

Arte, cultura y negocio con visión europea

El Instituto Coordenadas señala a las entidades que impulsan el avance oncológico en España

El Instituto Coordenadas señala a las entidades que impulsan el avance oncológico en España