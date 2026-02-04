Declaración de la Renta
Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
Algunos pensionistas se ahorrarían los trámites fiscales si sus ingresos anuales se sitúan por debajo del umbral establecido
La Seguridad Social establece una cuantía máxima para las pensiones contributivas
Cuando una persona tiene que realizar la declaración de la renta siempre pueden surgir dudas, ya sea en cuanto a cuándo se redacta o si es necesaria hacerla. El colectivo con más dificultades suele ser el de los jubilados que, a pesar de que no trabajan, sí que reciben una pensión.
Debemos tener en cuenta que algunos pensionistas estarían obligados a declarar sus ingresos. Según la legislación, los jubilados que reciban hasta 22.000 euros anuales de un único pagador no están obligados a presentar el IRPF.
No se debe superar el umbral de los 22.000 euros
En este sentido, mientras que la pensión no sea superior a esta cantidad y no existan otros ingresos destacables, no será necesario declarar nada. Sin embargo, Hacienda permite realizar la declaración de forma voluntaria si en esta le sale a devolver, debido a deducciones fiscales, tanto autonómicas como individuales.
Es importante mencionar que elementos como las pagas extraordinarias, retrasos o revalorizaciones podrían hacernos superar este límite de los 22.000 euros. Por ello, debemos permanecer atentos a nuestros ingresos con cierta regularidad.
Los ingresos se obtienen de dos o más pagadores
Ahora bien, cuando una persona presenta dos o más pagadores la situación cambia ligeramente. En primer lugar, el límite de ingresos se vería reducido, situándose en los 15.876 euros al año, siempre que el segundo pagador haya aportado más de 1.500 euros a lo largo del año.
Los casos en los que el jubilado podría verse afectado sería si recibe una pensión complementaria con su salario, pensiones extranjeras, ingresos puntuales, indemnizaciones, etc.
Además, encontramos pensionistas que, pese a tener ingresos bajos, poseen rentas por el alquiler de inmuebles, inversiones o ayudas económicas. En este último caso, la persona estaría obligada a declarar todos sus ingresos fiscales.
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
- La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer