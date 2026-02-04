Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido

Cuando una persona tiene que realizar la declaración de la renta siempre pueden surgir dudas, ya sea en cuanto a cuándo se redacta o si es necesaria hacerla. El colectivo con más dificultades suele ser el de los jubilados que, a pesar de que no trabajan, sí que reciben una pensión.

Debemos tener en cuenta que algunos pensionistas estarían obligados a declarar sus ingresos. Según la legislación, los jubilados que reciban hasta 22.000 euros anuales de un único pagador no están obligados a presentar el IRPF.

No se debe superar el umbral de los 22.000 euros

En este sentido, mientras que la pensión no sea superior a esta cantidad y no existan otros ingresos destacables, no será necesario declarar nada. Sin embargo, Hacienda permite realizar la declaración de forma voluntaria si en esta le sale a devolver, debido a deducciones fiscales, tanto autonómicas como individuales.

Es importante mencionar que elementos como las pagas extraordinarias, retrasos o revalorizaciones podrían hacernos superar este límite de los 22.000 euros. Por ello, debemos permanecer atentos a nuestros ingresos con cierta regularidad.

Los ingresos se obtienen de dos o más pagadores

Ahora bien, cuando una persona presenta dos o más pagadores la situación cambia ligeramente. En primer lugar, el límite de ingresos se vería reducido, situándose en los 15.876 euros al año, siempre que el segundo pagador haya aportado más de 1.500 euros a lo largo del año.

Los casos en los que el jubilado podría verse afectado sería si recibe una pensión complementaria con su salario, pensiones extranjeras, ingresos puntuales, indemnizaciones, etc.

Además, encontramos pensionistas que, pese a tener ingresos bajos, poseen rentas por el alquiler de inmuebles, inversiones o ayudas económicas. En este último caso, la persona estaría obligada a declarar todos sus ingresos fiscales.