International Paper anuncia 200 despidos y el cierre de sus fábricas de Montblanc y Valls

La empresa International Paper ha anunciado el cierre de sus fábricas en Montblanc y Valls, lo que implicará el despido de unos 200 trabajadores. La compañía especializada en embalajes, localmente conocida como Cartonajes Internacional, ha comunicado ya a la representación legal de los trabajadores su voluntad de negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) para clausurar las factorías, según ha hecho público el sindicato CCOO en un comunicado. La empresa, no obstante, todavía no ha registrado formalmente el ERE, según confirman desde el Departament de Treball. EL PERIÓDICO ha dirigido sus preguntas a International Paper, sin recibir respuesta.

CCOO ha criticado la "arbitrariedad" de la medida y se opone a los despidos, ya que considera que el sector del embalaje es plenamente viable y no existe causa que justifique el cierre. Imputan a la compañía una voluntad "especulativa". "Quieren vender los terrenos y hacer caja", denuncian desde el sindicato. La comunicación del doble cierre les llegó este pasado lunes al mediodía y el día 16 febrero empiezan formalmente las negocaciones.

International Paper es una multinacional de referencia en el sector de los embalajes y tiene unos 280 centros de producción, distribución y oficinas alrededor de todo el mundo. En España cuenta con 13 centros, tres de ellos en Catalunya. De culimnarse el proceso de reestructuración que ha anunciado, únicamente qudaría la planta de Castellbisbal.

La multinacional inicia así uno de los primeros expedientes de regulación de empleo que han trascendido en Catalunya este año. A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado en el marco de despidos colectivos.