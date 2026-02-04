Ir al concierto de Rosalía gracias a la Realidad Virtual o que la artista sepa si te gusta o no su ‘show’: la innovación catalana del ISE 2026

¿A qué estarías dispuesto si te has quedado sin entradas para ver a Rosalía, La Oreja de Van Gogh o a Oques Grasses en su último concierto? Estudio Gurugú cree que a asistir igualmente, aunque sea a través de Realidad Virtual. Esta microempresa con sede en Barcelona se dedica a la producción de contenido inmersivo y ha desarrollado una solución para vivir un concierto desde casa como si se estuviese en primera fila. Eso si el usuario tiene gafas de Realidad Virtual. Si no, recibiría un código para ver la retransmisión en un directo más convencional, a través de su móvil u ordenador, pero ellos creen que lo verdaderamente diferencial será la experiencia inmersiva.

Este invento llamado MusikaliVR y exhibido en Integrated Systems Europe (ISE), el macrocongreso tecnológico que se celebra esta semana en Barcelona dedicado al audiovisual, explica por si solo por qué. La propuesta es sentirse a un metro de una versión virtual de tu ídolo y que parezca que te cante a la cara y mirándote a los ojos. Han recibido ya el interés –cuenta uno de sus responsables– de festivales de música que buscan atraer a público de otras ciudades o países a su evento, aunque sea de forma remota. De hecho, presentarán en breve la herramienta en Bogotá (Colombia).

Una visitante del ISE 2026 prueba la solución del Estudio Gurugú para ver conciertos en Realidad Virtual / Ferran Nadeu / EPC

Estudio Gurugú es solo una de las 89 empresas catalanas que participan este año en el congreso. Es el volumen más alto hasta la fecha (son un 5% más que el año pasado), un récord que confirma lo que Ajuntament, Generalitat y Clúster del Audiovisual de Catalunya vienen reivindicando, especialmente, estas últimas semanas. Que el del audiovisual es un “sector estratégico” para este Govern –enfatizó el conseller Miquel Sàmper–. Que no para de crecer, pues tiene más empresas (4.450), más trabajadores (45.000) y genera más ingresos que nunca (9.100 millones de euros anuales, con datos de 2024). Y que está completamente alineada e inmersa en las áreas que serán palanca de crecimiento de este sector en un futuro muy cercano: videojuegos, el ‘streaming’, la inteligencia artificial (IA), robótica…

Hologramas y salas inmersivas

La selección de empresas y proyectos que Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona o Govern de la Generalitat han arrastrado al ISE quieren ser ejemplo gráfico de ello. Por ejemplo, la explicación de lo qué es el Catalunya Media City (un complejo en les Tres Xemeneies centrado exclusivamente en el desarrollo de esta industria) la hace un holograma. El departament de Cultura y el Institut Català de les Empreses Cutlturals (ICEC) hacen promoción de las capacidades inmersivas de 6 estudios catalanes con una sala de unos 8 metros cuadrados construida para que el visitante entre directamente en estas producciones.

Las atracciones más vistosas son una instalación artística del estudio Gracias Grecia (ha construido una fachada en la que las ventanas de los pisos son audiovisuales que muestran las distintas realidades dentro del edificio) y el cubo gigante llamado Reactiva de Flopwork y Blit.studio. Se trata de una estructura llena de sensores y que, como tal, es táctil, y muestra en cada una de sus caras sus potenciales usos, tanto artísticos como comerciales.

Desarrollos de empresas

Alrededor de estas propuestas, varias otras empresas muestran sus innovaciones. Into Reality ha traído un reproductor que permite vivir en directo un evento que se celebra en otro punto de la ciudad; Emogg, una demostración de un juego audiovisual capaz de medir en tiempo real como se siente y como reacciona el público durante una experiencia, para obtener la valoración del mismo 'show' sin encuestas o preguntas directas; la conocida productora Gestmusic presenta KAI, una herramienta pensada para facilitar el acceso y gestión de grandes volúmenes de contenido con IA (genera historias, resúmenes, estructuras narrativas…) y Ebantic, un servicio desarrollado junto a Fujifilm para la preservación digital de documentos de foto o vídeo.

En esta línea, el centro tecnológico Eurecat apuesta por un gemelo digital del Salón del Vigatà del Palau Moja para que el público pueda entrar en él y oír exactamente lo que se escucha en cada una de sus zonas, pero desde el ISE. También saca pecho, este organismo, de las soluciones que ha desarrollado para la Biblioteca de Catalunya (navegación más moderna para consultar fondos documentales no catalogados) o el Palau de la Música (visita 3D en el edificio). Ya lo dicen los organizadores del ISE cada vez que tienen ocasión: el audiovisual, hoy en día, está en todas partes.