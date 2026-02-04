Illueca (ICO) reivindica al sector público para “corregir fallos de mercado” y alerta de la ralentización de la inversión de los bancos

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, defendió este miércoles el papel del banco público como herramienta “potente” para intervenir allí donde el mercado no llega —desde el acceso a la vivienda hasta el crecimiento empresarial— sin sustituir a la banca privada. Lo hizo durante un encuentro empresarial organizado por la Fundación Conexus en Madrid, donde pidió consolidar una actuación contracíclica, pero también “más permanente” ante fallos de mercado y carencias estructurales de la economía española.

Illueca subrayó la robustez del balance del ICO y afirmó que su ratio de morosidad, del 3,85%, es “totalmente equiparable a cualquier entidad financiera”. En esa línea, destacó la importancia de la gobernanza para sostener la credibilidad institucional: “Consejeros independientes y profesionales”, remarcó, como garantía de que la financiación se concede con criterios prudentes y homologables a los del sector. Illueca defendió, además, que el ICO opera con estándares que le permiten mantener un rating similar al de un banco privado y recordó que la entidad ocupa el cuarto lugar entre las españolas con mayores fondos propios.

Uno de los mensajes centrales de su intervención fue su preocupación por la falta de inversión que, a su juicio, puede esconderse tras el desapalancamiento observado en la banca española y en el tejido empresarial. Illueca admitió que reducir deuda suele interpretarse como una señal positiva —fortalece balances y facilita el acceso a financiación—, pero advirtió de que esa mejora puede ir acompañada de un “déficit de inversión” en un momento de disrupción tecnológica. En su opinión, España necesita avanzar hacia un equilibrio que favorezca proyectos con plazos más largos, mayor apetito por el crecimiento y una predisposición más clara a invertir a futuro.

España Crece: 10.500 millones de inyección

En ese contexto, Illueca situó como pieza clave el fondo soberano España Crece, concebido para dar continuidad a la inversión más allá de 2026, cuando expira el calendario del Next Generation. Según explicó, el plan parte de una inyección directa de 10.500 millones procedentes de fondos europeos no ejecutados —que se “inyectarán” al sistema— y aspira a movilizar hasta 120.000 millones junto al sector privado, nacional e internacional. El esquema incorpora, además, un tramo de bonificación adicional de 2.800 millones, orientado a ampliar el impacto de la financiación en proyectos elegibles.

Illueca insistió en que el objetivo no es desplazar al sistema financiero, sino compartir riesgos y multiplicar la capacidad de inversión: “No queremos sustituir a la banca”, afirmó. En esa línea, avanzó que el ICO trabaja en un programa de garantías coordinado con las entidades, con conversaciones abiertas con “las cúpulas bancarias” para alinear criterios y capacidades, de forma que proyectos viables que hoy se quedan fuera por falta de tracción o incertidumbre puedan acceder a financiación.

Vivienda y capital: coinversión sin tomar el control

En vivienda, Illueca insistió en que el ICO debe mantener una intervención sostenida ante “fallos de mercado” y citó el alquiler como ejemplo: “Todos tenemos en la cabeza los precios de la vivienda”, apuntó. En ese ámbito, recordó que el ICO ya ha adjudicado financiación para la promoción de 7.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible, dentro de instrumentos vinculados al parque público.

Además, reivindicó el papel del ICO en inversiones de capital a través de vehículos como Fond-ICO, que presentó como una política de Estado mantenida por gobiernos de distinto signo. En todo caso, subrayó límites claros: el fondo no busca “tomar más de un 50%” de una compañía, sino coinvertir y acompañar al capital privado.

Illueca cerró su intervención apelando a una visión de medio y largo plazo. “Es una inversión de largo recorrido”, señaló, y advirtió de que el despliegue de recursos no se traducirá en una ejecución íntegra e inmediata “ya este año”, sino en una implementación progresiva a medida que maduren los proyectos.

Más financiación directa

El presidente del ICO defendió el giro de la entidad hacia un papel más activo en la asunción de riesgo y en la financiación directa, en detrimento de las tradicionales líneas de mediación. En el actual contexto de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), argumentó, las antiguas herramientas centradas en aportar liquidez al sistema han perdido peso. Illueca aseguró que el ICO ha pasado de un mix cercano al 45% en mediación y 55% en financiación directa a otro con un 20% en mediación y un 80% en financiación directa.

La prioridad, dijo, es reforzar la inversión en las pymes, especialmente en ámbitos donde el mercado financiero es más reticente. Illueca describió a la pequeña empresa como un segmento que necesita ganar productividad y escala para crecer y planteó impulsar instrumentos de apoyo para facilitar financiación a largo plazo y mejorar el acceso a recursos destinados a intangibles.

Pandemia y DANA, un aval ante crisis

Illueca puso como ejemplo el programa de avales extraordinario activado durante la pandemia, que —según detalló— alcanzó a más de 600.000 empresas y canalizó más de 1,1 millones de operaciones. Años después, añadió, la cartera cerrada mantiene una morosidad por debajo del 5%, lo que, a su juicio, refleja un coste “moderado” para el contribuyente tras el apoyo en un momento crítico.

También se refirió a la respuesta puesta en marcha tras la DANA, destacando la coordinación con la banca para activar una línea de avales en 17 días. Según indicó, el instrumento permitió financiar a más de 3.000 compañías y movilizar 730 millones de euros. Illueca defendió que este tipo de episodios pueden volverse recurrentes y reclamó protocolos que agilicen la activación de mecanismos de protección empresarial, priorizando ayudas directas y, posteriormente, financiación.