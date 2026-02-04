Ford negocia con la china Geely para que fabrique en su planta de Almussafes

Ford ha mantenido conversaciones con el fabricante de automóviles chino Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.

Actualmente, el fabricante de automóviles de Detroit busca nuevas alianzas globales mientras revisa su estrategia de vehículos eléctricos. Con este cometido, una delegación de ejecutivos de Ford visitó China esta semana para explorar oportunidades, incluido el uso de su planta de montaje en Valencia, según una información adelantada por Bloomberg, que cita a una persona conocedora del tema, y recogida por Europa Press.

Instalaciones

La utilización de las instalaciones de Almussafes sería beneficiosa para ambas partes, ya que permitiría a Geely evitar el pago de los elevados aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, al tiempo que daría un nuevo impulso a la planta. Desde 2024, solo ha producido el Ford Kuga. La fábrica tiene una capacidad anual prevista de 400.000 unidades.

Operarios trabajan en la construcción de un coche en Almussafes / Levante-EMV

El costoso replanteamiento de la estrategia de Ford en materia de vehículos eléctricos ha llevado al fabricante de automóviles estadounidense a recurrir cada vez más a algunas de las marcas más conocidas de China, como BYD y Xiaomi.

Tecnología

Las conversaciones entre Ford y Geely se centraron en la fabricación y no incluyeron la posibilidad de compartir tecnologías como la conducción autónoma. Las conversaciones fueron preliminares y es posible que no den lugar a un acuerdo, según la citada agencia.

Estas negociaciones se conocen dos meses más tarde de que Ford anunciara una alianza estratégica con el Grupo Renault como primer paso para acelerar su transformación europea, que se basa en tres pilares: fortalecer su división de vehículos comerciales Ford Pro, impulsar la fabricación de coches eléctricos de pequeño tamaño que se producirán en factorías de la firma francesa y "optimizar su sistema industrial para impulsar la escalabilidad y la rentabilidad". La multinacional estadounidense no asignaba ningún cometido a la planta de Almussafes, pero aseguraba en aquel comunicado que tendrá un papel clave en la nueva etapa.

Dos modelos

La factoría valenciana fue la adjudicataria de dos modelos de coches eléctricos de Ford para Europa. Competía con la planta alemana de Saarlouis, que está en venta desde que perdió la batalla. No obstante, la lentitud en el proceso de electrificación hizo cambiar a Ford sus decisiones, canceló el proyecto de vehículos eléctricos en Valencia y optó por producir en Almussafes coches multienergía.

Sin embargo, el anuncio definitivo sigue sin concretarse y lo único que crece en estos meses son las incertidumbres sobre el futuro de la factoría de Almussafes. El presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, de UGT-PV, confía en una inminente reunión, este mismo mes, con la dirección de Ford Europa para despejar el futuro. Hasta ahora, las especulaciones se dirigían a que la planta se adjudicaría una versión híbrida del modelo Bronco.

Mientras tanto, la fábrica valenciana se encuentra prácticamente en respiración asistida, precisamente por la falta suficiente de carga de trabajo para toda su plantilla de 4.152 trabajadores. El pasado diciembre el Consejo de Ministros aprobó una renovación del Erte RED, un mecanismo que garantiza el 90 % del salario, que está vigente desde finales de 2024 y que seguirá así hasta mediados de este 2026. La aplicación del mismo afectará diariamente a 996 empleados. Su objetivo es que la plantilla aguante sin despidos hasta que llegue el nuevo modelo.

Cambios

Ahora está por ver en qué medida pueden cambiar estos planes para Almussafes -si es que lo hacen- las conversaciones con la firma china. En caso de prosperar también habrá que ver si un eventual acuerdo permitirá que la planta alcance el 100 % de su capacidad de producción. Y es que del nuevo modelo de Almussafes se prevé fabricar unas 200.000 unidades al año, cuando la factoría puede producir más de 400.000.

Noticias relacionadas

Fuentes de Ford España han asegurado hoy a este diario que la compañía está en conversación con diversas empresas del sector y que de las mismas pueden surgir acuerdos o no. En cualquier caso, no han querido hacer mención alguna a si en las negociaciones con Geely esté por enmedio la factoría de Almussafes.