Las bajas laborales por salud mental se disparan y se alargan hasta casi los 100 días de media

Las bajas laborales por problemas de salud mental se han disparado en la última década, hasta el punto de que a lo largo del año ya hay casi la misma proporción de ausencias vinculadas a enfermedades infecciosas que por problemas psicológicos. La proliferación de bajas por este tipo de patologías, sumado a la extensión de las mismas, que de media se alargan hasta casi los 100 días, es uno de los motivos que explican el aumento progresivo y concatenado del volumen de incapacidades temporales que sufren millones de trabajadores cada año en España.

Mujer, menor de 40 años, con hijos a cargo y empleada en una gran empresa es el retrato robot de una persona con más probabilidades de acabar causando baja, según el análisis realizado por la Airef y publicado este miércoles. El organismo independiente ha elaborado una de las radiografias más pormenorizadas existentes hasta la fecha sobre la cuestión, cada vez más presente en el debte público, por el creciente gasto que le supone a la Seguridad Social -más de 18.000 millones de euros en prestaciones en 2025- y para las empresas.

En 2024, en España se produjeron un total de 9,3 millones de bajas por incapacidad temporal (IT), un 38% más que hace un lustro, justo antes de que estallara el covid. Las más recurrentes siguen siendo las musculoesqueléticas, es decir, partirse un brazo o lesionarse, concentrando el 20% del total de partes. Si bien las que más están aumentando son las derivadas de pataologías de salud mental, visibilizando un malestar creciente entre la población y con unos servicios médicos infradotados para estos males. En 2020, el Defensor del Pueblo publicó un informe en el que señalaba que solo había un psicólogo en la sanidad pública para cada 16.700 habitantes.

En ese contexto, las bajas por salud mental han aumentado un 62% respecto a un lustro atrás y ya representan uno de cada 10 partes de baja. Más bajas y de más larga duración, siendo este tipo de dolencias ya especialmente largas, en comparación con las de otro tipo. SI en 2019 una baja por salud mental duraba, de media, 77 días, hoy roza los 100 días.

La Airef reclama más control

La Airef ha introducido una batería de recomendaciones en su informe, aunque la principal crítica la vierte sobre la Seguridad Social. "El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el responsable de la gestión económica de la prestación. Puede y debe actuar en todo el momento del proceso. [...] La dejación de funciones hasta el día 365 no puede ser", ha criticado la presidenta de la Airef, Cristina Herrero. La proliferación de bajas de corta duración es uno de los principales problemas que detecta el organismo y reclama al Ejecutivo que se concentre en controlar que todas ellas son lícitas y no encubren fraude.

No en vano, es a partir del umbral de un año cuando la Seguridad Social asume el coste de la prestación que cobra el trabajador y las bajas de menos de un año están mucho más disparadas que el resto. Según sus los datos de su informe, las bajas que implican gasto público han crecido un 28%, mientras las que no implican gasto público se han disparado un 78%.

Es por ello que desde el organismo presidido por Herrero reclaman unidades especializadas de gestores que controlen los procesode más corta duración. "En lo que respecta al control y seguimiento temprano, el INSS ya cuenta con un sistema de analítica predictiva que permite una gestión avanzada y preventiva", replican desde la Seguridad Social.

Y, para evitar el alargamiento de las bajas, desde la Airef proponen mayores inversiones en la atención primaria y una mejora del sistema de información y compartición de recursos entre organismos.

Un problema con la reincidencia

El informe de la Airef señala que el factor más decisivo que explica la proliferación de las bajas es la reiteración de las mismas. Hasta el punto de que "haber iniciado un episodio de IT en 2023 incrementa un 250% la probabilidad de hacerlo en 2024", señala el informe. No en vano, el 25% de las personas que cogen una baja a lo largo del año concentran más del 50% de las bajas que se expiden en ese año.

Es por ello que propone sistemas de alertas que avisen a los gestores de la Seguridad Social si un empleado causa más de dos bajas en un mismo ejercicio para incrementar los controles sobre ese proceso. También propone dar incentivos vía bonificaciones de las cotizaciones sociales para aquellas empresas que logren reducir el número de trabajadores de baja.

La presidenta de la Airef ha hecho un llamamiento a no frivolizar a la hora de abordar el creciente número de bajas y sus potenciales soluciones: “Me parece muy peligrosa esa idea de que la gente se coge una baja y no va en tres años a trabajar”.