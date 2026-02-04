Areas gestionará el 45% de la restauración de El Prat, tras adjudicarse 22 nuevos locales

Daban por hecho, ya desde final de año, que su oferta sería la ganadora, y el tiempo les ha dado la razón: Aena ha adjudicado a Areas la gestión de 22 nuevos establecimientos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, con lo que pasa a ser oficialmente la gestora del 45% de negocios que allí habitan. Hasta ahora, eran responsables del 33% de los mismos. Así lo indica esta multinacional de la restauración en infraestructuras de viaje (aeropuertos, trenes y estaciones de servicio) y sede en Barcelona, en un comunicado difundido este miércoles.

En el documento, la compañía destaca el logro de haberse llevado prácticamente la mitad de los 48 establecimientos de restauración que ofrecía el concurso; también que estos 22 locales están repartidos entre las dos terminales del aeropuerto y que suponen agrandar la superficie bajo su control en 8.400 metros cuadrados. Su previsión es estar detrás de estos locales entre 8 y 12 años, y calculan que esto supondrá unos ingresos totales de 1.500 millones de euros, cuando haya terminado este periodo.

En cuanto a los negocios que pondrán en estos espacios, hay de todo. Desde marcas propias como Deli&Cia o StrEAT, o conceptos que están funcionando muy bien en Barcelona y que, en algunos casos, se estrenarán con ellos en un aeropuerto. Mencionan a la pastelería Boldú, a la cadena de milanesas y empanadas Chalito, a la vermutería Morro Fi o a uno de los restaurantes de moda en la ciudad, Bar Bocata. También prevén ampliar la presencia de cadenas habituadas a este formato al pretender abrir un Burger King, un Paul, un La Place, un Lavazza o un Budweiser.

"Con esta adjudicación reforzamos nuestra posición como operador de referencia en restauración en ruta y nuestra capacidad para adjudicarnos concursos estratégicos, afianzando nuestra posición en los países en los que estamos presentes", afirma el consejero delegado de Areas, Óscar Vela, en este comunicado. "Nos sentimos especialmente orgullosos por consolidar nuestra presencia y liderazgo en Barcelona, ciudad que está ligada a la compañía desde sus inicios y donde actualmente tenemos nuestra sede mundial, así como en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, uno de los principales 'hubs' aeroportuarios de Europa", suma.

Areas está inmersa en un plan de crecimiento que se ha puesto como objetivo ingresar 2.500 millones de euros de cara al año que viene. En 2024 (últimos datos disponibles), facturó algo más de 2.200 millones de euros y registró un ebitda (resultado antes de impuestos o amortizaciones, además de otros gastos contables) de 221 millones. La compañía gestiona en total 2.200 restaurantes y tiendas repartidos en 11 países de Europa y América y gestiona un equipo de 24.000 trabajadores.