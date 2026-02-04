Consumo
Areas gestionará el 45% de la restauración de El Prat, tras adjudicarse 22 nuevos locales
La compañía prevé ingresar 1.500 millones de euros en la próxima década con los establecimientos que incorporará a partir de ahora, un Boldú, un Chalito o un Bar Bocata, entre ellos
Areas trabaja para facturar 2.500 millones en dos años
Daban por hecho, ya desde final de año, que su oferta sería la ganadora, y el tiempo les ha dado la razón: Aena ha adjudicado a Areas la gestión de 22 nuevos establecimientos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, con lo que pasa a ser oficialmente la gestora del 45% de negocios que allí habitan. Hasta ahora, eran responsables del 33% de los mismos. Así lo indica esta multinacional de la restauración en infraestructuras de viaje (aeropuertos, trenes y estaciones de servicio) y sede en Barcelona, en un comunicado difundido este miércoles.
En el documento, la compañía destaca el logro de haberse llevado prácticamente la mitad de los 48 establecimientos de restauración que ofrecía el concurso; también que estos 22 locales están repartidos entre las dos terminales del aeropuerto y que suponen agrandar la superficie bajo su control en 8.400 metros cuadrados. Su previsión es estar detrás de estos locales entre 8 y 12 años, y calculan que esto supondrá unos ingresos totales de 1.500 millones de euros, cuando haya terminado este periodo.
En cuanto a los negocios que pondrán en estos espacios, hay de todo. Desde marcas propias como Deli&Cia o StrEAT, o conceptos que están funcionando muy bien en Barcelona y que, en algunos casos, se estrenarán con ellos en un aeropuerto. Mencionan a la pastelería Boldú, a la cadena de milanesas y empanadas Chalito, a la vermutería Morro Fi o a uno de los restaurantes de moda en la ciudad, Bar Bocata. También prevén ampliar la presencia de cadenas habituadas a este formato al pretender abrir un Burger King, un Paul, un La Place, un Lavazza o un Budweiser.
"Con esta adjudicación reforzamos nuestra posición como operador de referencia en restauración en ruta y nuestra capacidad para adjudicarnos concursos estratégicos, afianzando nuestra posición en los países en los que estamos presentes", afirma el consejero delegado de Areas, Óscar Vela, en este comunicado. "Nos sentimos especialmente orgullosos por consolidar nuestra presencia y liderazgo en Barcelona, ciudad que está ligada a la compañía desde sus inicios y donde actualmente tenemos nuestra sede mundial, así como en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, uno de los principales 'hubs' aeroportuarios de Europa", suma.
Areas está inmersa en un plan de crecimiento que se ha puesto como objetivo ingresar 2.500 millones de euros de cara al año que viene. En 2024 (últimos datos disponibles), facturó algo más de 2.200 millones de euros y registró un ebitda (resultado antes de impuestos o amortizaciones, además de otros gastos contables) de 221 millones. La compañía gestiona en total 2.200 restaurantes y tiendas repartidos en 11 países de Europa y América y gestiona un equipo de 24.000 trabajadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
- La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal