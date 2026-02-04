Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesBarcelonaDavid UclésSantanderEpsteinMinneapolisHuelga maquinistasQuirón PrevenciónCalendario laboralEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Resultados empresariales

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más.

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más. / EFE

EFE

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó este miércoles un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.

Noticias relacionadas

"Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes", dijo citado el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para "cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  2. Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
  3. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
  4. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  5. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  6. Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
  7. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  8. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más

Carme Elias recibe, emocionada, la Medalla de Oro de Barcelona por su trayectoria como actriz y su valentía ante el Alzheimer

Carme Elias recibe, emocionada, la Medalla de Oro de Barcelona por su trayectoria como actriz y su valentía ante el Alzheimer

El Gobierno rectifica. A medias

El Gobierno rectifica. A medias

Directo | Adif detecta 648 puntos que deben ser inspeccionados en Rodalies

Directo | Adif detecta 648 puntos que deben ser inspeccionados en Rodalies

China, el árbitro de las decisiones de Trump y las perspectivas bajistas

China, el árbitro de las decisiones de Trump y las perspectivas bajistas

Un herido, 52 carreteras cortadas y 3.500 desalojados por inundaciones y desbordamientos en Andalucía

Un herido, 52 carreteras cortadas y 3.500 desalojados por inundaciones y desbordamientos en Andalucía

Sorteo Bonoloto del miércoles 4 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 4 de febrero de 2026

Venezuela detiene al exministro Álex Saab, considerado principal aliado de Maduro

Venezuela detiene al exministro Álex Saab, considerado principal aliado de Maduro