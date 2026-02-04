Resultados empresariales
Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más
La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares
EFE
Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó este miércoles un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.
"Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes", dijo citado el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para "cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades".
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
- La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal