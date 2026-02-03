Unicaja eleva su beneficio a 632 millones en 2025 y dispara el dividendo un 29%

El banco andaluz, Unicaja, ha logrado cerrar 2025 con un beneficio neto récord de 632 millones de euros, lo que supone un alza del 10,32% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. El banco también ha reforzado su política de dividendos, con un alza en la remuneración al accionista del 29% tras elevar su 'pay out' del 70%.

El banco malagueño ha cerrado así el primer año dentro de un nuevo marco estratégico con resultados por encima de lo previsto que superó los objetivos de margen, rentabilidad, y elevó su remuneración a los accionistas.

Este resultado se apoyó en un margen de intereses sólido que se situó en los 1.495 millones de euros, lo que supone un alza del 0,8% con respecto al último trimestre en medio de un contexto financiero de normalización de tipos así como la reducción del coste de los depósitos. Además, también se observó un crecimiento en las comisiones netas, que aumentaron un 2,8% interanual, impulsadas por la comercialización de fondos de inversión y seguros.

La evolución del negocio durante este último ejercicio ha llevado la entidad a ajustar sus previsiones para el periodo entre 2026-2027. Unicaja ha comunicado a los inversores este martes que prevé alcanzar un beneficio neto para este periodo que supera los 630 millones de euros, lo que supone un ajuste con los 500 millones de euros que estimó anteriormente.

En términos de rentabilidad, Unicaja cerró el último ejercicio con un ROTE (rentabilidad sobre activos tangibles) ajustado por exceso de capital del 12,1%, lo que también supone una mejora en 1,3 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2024.

En solvencia, Unicaja cerró 2025 con un ratio CET1 del 16%, lo que supone un exceso de capital de 2.197 millones de euros sobre los requerimientos que fija el Banco Central Europeo (BCE), incluso después de incorporar el 'pay out' del 70%. Este ratio es el principal indicador de solvencia de la banca y mide la capacidad que tiene para absorber pérdidas. En este caso, el ratio de Unicaja se sitúa muy por encima de los mínimos que exige el supervisor bancario.

Asimismo, Unicaja ha avanzado que propondrá un pag de dividendo complementario de 0,107 euros por título en su junta de accionistas tras la publicación de su balance anual.

Los títulos de Unicaja han registrado leves caídas tras la publicación de los resultados.