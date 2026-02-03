El Santander gana 14.101 millones de euros en 2025, cuarto récord histórico consecutivo en un ejercicio

Banco Santander ganó en 2025 un total de 14.101 millones de euros, lo que supone un 12% más en comparación con el año anterior, y un nuevo récord histórico para la entidad, acumulando ya cuatro consecutivos. Así se desprende del comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informando de los resultados del ejercicio fiscal.

Además, la entidad ha informado de que ha alcanzado por primera vez en su historia los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio. Según el análisis de la entidad presidida por Ana Botín, los resultados se apoyan en la evolución del margen de intereses, unos ingresos por comisiones en niveles récord y las mejoras aplicadas en eficiencia.

Por otra parte, la entidad ha informado también de sus ganancias correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que ascendieron a los 3.764 millones de euros, un 15% más que en el mismo periodo de 2024. Así, el banco encadena ya siete trimestres consecutivos marcando cifras nunca vistas hasta entonces.

El grupo continuó durante 2025 incrementando su rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3%, lo que supone un avance del 0,8% frente al año anterior. Asimismo, el beneficio por acción de la compañía también ha crecido, un 17%, hasta los 0,91 euros por acción. Incluyendo los dividendos en efectivo abonados durante el ejercicio, la entidad calcula que la creación total de valor creció un 14% durante 2025.

Desgranando las cuentas presentadas, los ingresos totales del banco se situaron en los 62.390 millones de euros, estables desde los 62.211 registrados en 2024, pero con un incremento del 4% en euros constantes. Uno de los principales pilares de este crecimiento han sido los ingresos por comisiones, que han marcado un récord de 13.661 millones de euros, un 5% más.

En cuanto a los costes, la entidad ha informado de que disminuyeron un 1% en euros corrientes, “al aprovechar el grupo sus plataformas y servicios globales compartidos, simplificar su estructura y reforzar la disciplina de costes en todos los negocios y mercados”. Por su parte, la ratio de eficiencia aumentó hasta el 41,2%, lo que supone su mejor nivel en más de 15 años.

Por otro lado, las dotaciones del grupo se mantuvieron estables, con un coste del riesgo del 1,15%, en línea con el objetivo marcado por el grupo. La ratio de morosidad mejoró hasta el 2,91%, lo que implica un descenso de 14 puntos básicos, manteniéndose en niveles históricamente bajos.

La ratio de capital CET1, el principal indicador de solvencia y solidez financiera de un banco, aumentó hasta el 13,5%, un nuevo máximo histórico, y muy por encima de la parte alta del rango operativo del banco (12-13%).

