Pulso a las grandes operaciones corporativas

Roman se cuela en el podio del M&A en España tras asesorar 38 operaciones por más de 12.200 millones

La consultora se sitúa en el top 3 del ranking de Mergermarket y consolida su papel en algunas de las mayores transacciones del año, en un mercado que prevé crecer un 15% en 2026

Silvia Alsina, presidenta y CEO de la consultora Roman.

Silvia Alsina, presidenta y CEO de la consultora Roman. / CEDIDA

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Roman refuerza su posición en el mercado español de fusiones y adquisiciones. La firma ha cerrado 2025 como tercera consultora en el ranking de asesoramiento en M&A en España, según los datos de Mergermarket, uno de los servicios de inteligencia de mercado más reconocidos a nivel internacional en operaciones corporativas.

La compañía ha participado en 38 transacciones valoradas en 12.203 millones de euros, lo que le permite mantenerse por cuarto año consecutivo en las primeras posiciones del sector. En un ejercicio marcado por la prudencia inversora y las condiciones financieras restrictivas, el volumen asesorado confirma su peso en las grandes operaciones empresariales.

Entre las transacciones más relevantes figura la OPA de Inocsa sobre Grupo Catalana Occidente, valorada en más de 2.229 millones de euros. También destaca la entrada de CriteriaCaixa en Veolia Environnement con la adquisición de un 5% por 1.000 millones, así como la compra de la portuguesa Secil por parte de Molins, una operación cifrada en 1.400 millones.

Estas operaciones sitúan a Roman en el centro de algunos de los movimientos corporativos más estratégicos del año en sectores como seguros, infraestructuras, energía y materiales.

Un mercado de M&A que vuelve a acelerarse

El mercado global de fusiones y adquisiciones (M&A) vivió en 2025 un entorno complejo. La subida de tipos, la incertidumbre macroeconómica y una menor disposición al riesgo frenaron parte de la actividad. Sin embargo, las previsiones para 2026 apuntan a una normalización progresiva del ciclo, con un crecimiento estimado cercano al 15% en volumen agregado.

Los analistas anticipan una mayor concentración del valor en los llamados megadeals, operaciones superiores a 5.000 millones de dólares, especialmente en tecnología, energía y servicios financieros. La consolidación sectorial y la optimización de carteras seguirán marcando la agenda.

En este contexto, la inteligencia artificial gana peso como activo estratégico y como herramienta para generar sinergias, eficiencia operativa y creación de valor. El M&A se consolida así como una palanca clave de transformación empresarial.

Roman: comunicación y reputación en grandes transacciones

Fundada hace más de 30 años, Roman cuenta con más de 200 profesionales y oficinas en Barcelona, Madrid y Londres. La consultora está especializada en comunicación corporativa y financiera, un factor determinante en operaciones de alta complejidad y exposición pública.

La firma es, además, la primera consultora española de comunicación certificada como B Corp y figura como número uno en compromiso con la sostenibilidad según PR Scope España 2023/24.

Su presencia en el top 3 del ranking de Mergermarket no solo refleja volumen de operaciones, sino también un posicionamiento consolidado en el asesoramiento estratégico a grandes empresas.

En un entorno donde la reputación y la gestión del relato son cada vez más relevantes en las transacciones corporativas, el papel de este tipo de consultoras gana protagonismo en el ecosistema empresarial español.

