El regreso de ISE 2026 convierte a Barcelona en capital mundial del audiovisual

El mapa es más que gráfico. Ningún país le hace sombra a Estados Unidos y los casi 700.000 millones de euros que mueve la industria audiovisual allí. China empieza a despuntar con algo más de 400.000 millones de euros de negocio, pero lejos, muy lejos, están Reino Unido (su sector factura 109.000 millones de euros anuales) o Alemania (101.000 millones de euros). Y más lejos, aún, está España, con un volumen de negocio generado por esta industria equivalente a los 44.400 millones de euros anuales. Pese a eso, Barcelona se convertirá esta semana en la capital mundial del audiovisual.

Lo será porque Integrated Systems Europe (ISE) abre sus puertas este martes hasta el viernes 6 de febrero. Se trata del mayor congreso del mundo dedicado a esta industria y, también, la segunda mayor feria profesional que albergará la ciudad, por detrás del Mobile World Congress, aunque el despliegue sea cada vez más parecido.

Ocupará 101.000 metros cuadrados de superficie, casi un 10% más que en su última edición al cubrir cada recoveco disponible del recinto Gran Via de Fira de Barcelona (el que está en l’Hospitalet de Llobregat) y sumar, por primera vez, parte de las instalaciones del recinto Montjuïc (el de Plaza España). Son 9 pabellones e incluso el espacio exterior entre varios de ellos, aprovechados para hacer demostraciones de sonido para festivales.

Distintas pantallas en el ISE 2025 / JORDI OTIX

Al final, el congreso reúne a unos 1.700 expositores (otro 6% más que el año pasado) de sectores muy diversos dentro del audiovisual. Fabricantes de altavoces, gestores de iluminación, proveedores de pantallas, productores de proyectores, agentes que se encargan de desarrollar soluciones para todos estos soportes y también, cada vez más, a quienes producen los contenidos.

De hecho, una de las novedades este año es una zona que han llamado ‘Spark’ (chispa, en inglés) dedicada a la creación de contenidos. Según lo que han avanzado los organizadores del evento estas semanas previas, la idea es que sea tanto espacio de exhibición como foro de reflexión en torno a los eventos en directo, a las plataformas de ‘streaming’ o a los videojuegos. Por ejemplo, según avanzó Mike Blackman en la presentación de la feria, el festival de música Tomorrowland mostrará el ‘floating sky’ (cielo flotante) que estrenó en su pasada edición. O, tal como reza la agenda del simposio, varios directivos de Netflix participan en una conferencia sobre cómo esta plataforma emplea la tecnología para fomentar al máximo la creatividad.

Auge del audiovisual

Un informe presentado la semana pasada para empezar a calentar los motores de ISE refleja, precisamente, que el sector de los videojuegos es el subsegmento que más crece a nivel mundial dentro de la industria global del audiovisual (se espera que mueva 300.000 millones de dólares de cara a 2029) o que el mercado que combina vídeo, televisión y ‘streaming’ ascenderá por encima de los 319.000 millones de dólares para entonces.

Otro de los despliegues de ISE 2025 / JORDI OTIX

Elaborado entre Acció –agencia de promoción económica de la Generalitat– y el Clúster del Audiovisual de Catalunya, este documento afirma que el futuro del sector pasa por la transformación tecnológica y el protagonismo de la experiencia (lo que desembocará en una “proliferación” de instalaciones inmersivas e interactivas). De ahí que todo esto vaya ganando importancia dentro del ISE: los organizadores del congreso valoran hacer crecer esta zona ‘Spark’ el año que viene y que ocupe un pabellón dentro del recinto Montjuïc de Fira Barcelona.

La apuesta catalana

La cuestión es que el Govern de la Generalitat está empeñado en que Catalunya juegue un rol central en todo esto. “El audiovisual es una apuesta estratégica de este Govern y el ISE es la palanca perfecta para hacerlo crecer”, comentaba el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en una sesión de control del Ple del Parlament de la semana pasada. Lo dijo con datos bajo el brazo como que hay unas 850 empresas más dedicadas a esta actividad que en 2021, cuando se celebró la primera edición oficial de ISE en Barcelona, tras años en Ámsterdam. Estas empresas ingresaron más de 9.000 millones de euros en 2024 (últimos datos disponibles), todo un récord que todas las partes involucradas en el sector celebraron sin remilgos.

“Es un crecimiento espectacular”, tildó Miquel Rutllant, presidente del Clúster del Audiovisual de Catalunya, en el acto de presentación de el informe que desvela, asimismo, que este impulso bebe en gran medida de la industria catalana del videojuego. Hay un 48% más de estudios que hace un año, y la facturación es casi un 32% mayor. “Hoy, toda Europa y todo el mundo se está dando lugar aquí para hablar del audiovisual”, defendía el año pasado el conseller de Presidència, Albert Dalmau, sobre una industria que calificó de “fundamental” para articular la industria catalana. La expectativa no es menor este año, sabido que el congreso dejó un impacto económico de 520 millones de euros tras su última edición y con la posibilidad real este año de rondar los 90.000 asistentes. A días de estrenarse los registros estaban un 7% por encima de los del año pasado.

“ISE 2026 será nuestra edición más grande hasta la fecha y refleja hacia dónde se dirige nuestra industria: el sector audiovisual ya forma parte de nuestra vida cotidiana, influyendo en la forma en que trabajamos, aprendemos e interactuamos con el mundo que nos rodea”, sintetiza Blackman. “Desde experiencias inmersivas en directo hasta aulas conectadas o edificios inteligentes, esta edición explorará lo que está por venir a través de nuevas iniciativas y contenidos destacados diseñados para inspirar y conectar”, concluye.